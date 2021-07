OTTAWA, ON, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 200e anniversaire de l'indépendance du Pérou :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés péruviennes du Canada et d'ailleurs dans le monde pour célébrer le bicentenaire de l'indépendance du Pérou.

« Nos deux pays entretiennent des relations solides, fondées sur des valeurs communes et des liens chaleureux entre nos populations. Nous entretenons également des liens commerciaux étroits, renforcés par l'Accord de libre-échange Canada-Pérou et l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, qui créent des emplois et de nouvelles opportunités pour les gens des deux pays et qui font du Pérou l'un des partenaires commerciaux les plus importants du Canada en Amérique latine.

« Dans le cadre de nos relations bilatérales et de notre présence commune aux Nations Unies, dans l'Organisation des États américains et au Forum de coopération économique Asie-Pacifique, nous travaillons en étroite collaboration pour favoriser le développement économique durable, faire avancer l'égalité des sexes et promouvoir les droits de la personne et la démocratie. De plus, le Canada appuie le Pérou par le biais d'un programme d'aide au développement visant à réduire la pauvreté et les inégalités, à améliorer la compétitivité des entreprises et à atténuer la vulnérabilité du Pérou face aux changements climatiques.

« La communauté de Canadiens d'origine péruvienne, qui compte plus de 40 000 membres et qui est en plein essor, a enrichi notre tissu national et resserré davantage les liens entre nos deux pays. Nous nous réjouissons à l'idée d'approfondir notre relation continue et de travailler ensemble à la réalisation de priorités communes, notamment pour répondre aux besoins des migrants et des réfugiés vénézuéliens, promouvoir les droits, les langues et la culture autochtones et appuyer la réponse mondiale à la COVID-19.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à célébrer les liens qui unissent le Canada et le Pérou ainsi que les importantes contributions que les Canadiens d'origine péruvienne apportent à notre pays. Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui célèbrent le 200e anniversaire de l'indépendance du Pérou ici et à travers le monde. »

