OTTAWA, ON, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 200e anniversaire de l'indépendance du Brésil :

« Il y a deux cents ans aujourd'hui, le Brésil obtenait son indépendance. Ainsi, nous nous joignons aux communautés brésiliennes du Canada et du monde pour célébrer l'atteinte de ce jalon important et saluer les nombreuses contributions du peuple brésilien dans le monde.

« Les relations entre le Canada et le Brésil remontent à 1866, avant la Confédération, au moment de l'ouverture du premier bureau commercial du Canada au Brésil. Nos relations diplomatiques ont été officiellement établies avec l'ouverture de l'ambassade du Brésil à Ottawa en 1941 et celle de notre ambassade au Brésil trois ans plus tard. Durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats canadiens et brésiliens ont combattu en tant que partenaires pour aider à libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Ce faisant, ils ont forgé des liens qui unissent encore nos deux pays à ce jour.

« Au fil des ans, les liens entre le Canada et le Brésil se sont resserrés encore davantage dans le cadre de notre partenariat au sein d'institutions régionales et multilatérales comme le G20, l'Organisation des États américains et les Nations Unies. Nous collaborons également dans de nombreux dossiers, comme l'aide aux réfugiés et aux migrants afin de favoriser la paix et la stabilité dans les Amériques, l'élargissement du commerce et de l'investissement pour stimuler une croissance économique qui profite à tous, et la promotion de l'innovation agricole pour soutenir la sécurité alimentaire dans le monde.

« Nos deux pays sont unis par les liens solides qui se sont créés entre nos populations. En effet, plus de 120 000 personnes d'origine brésilienne vivent au Canada aujourd'hui. Les nombreuses contributions qu'elles apportent à notre tissu social, culturel et économique aident à rendre le Canada plus fort, plus diversifié et plus inclusif. En outre, le Canada est fier d'être parmi les principales destinations des jeunes Brésiliens souhaitant étudier à l'étranger, et nous sommes déterminés à accroître encore davantage les échanges universitaires et scientifiques entre nos deux pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Fête de l'indépendance du Brésil.

« Feliz Dia da Independência! »

