« Dans les années passées, les communautés grecques ont marqué ce jour par des rassemblements familiaux et de grands défilés. À plusieurs occasions, j'ai eu la chance de participer aux festivités annuelles organisées à Montréal et de constater la joie et le sentiment d'appartenance à la communauté que suscite cette journée. Les célébrations seront différentes cette année alors que nous continuons de lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19. Cependant, les Canadiens d'origine grecque sauront quand même trouver des façons de souligner cet anniversaire tout particulier, que ce soit par des appels virtuels avec des amis ou en partageant un repas de bakaliaros et de skordalia à la maison.

« Le Canada et la Grèce entretiennent depuis longtemps une relation étroite fondée sur plus de 75 ans de relations diplomatiques. Nous collaborons dans le cadre d'organisations multilatérales comme les Nations Unies, l'OTAN et la Francophonie. De plus, les entreprises canadiennes et grecques profitent d'une réussite commerciale accrue grâce à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Nous sommes impatients de resserrer notre partenariat en collaborant à l'avancement de priorités communes, notamment la paix et la sécurité.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent l'indépendance de la Grèce, ici au Canada et à travers le monde.

« Ζήτω η Ελλάς »

