OTTAWA, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 150e anniversaire de la Gendarmerie royale du Canada :

« Depuis un siècle et demi, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sert et protège les Canadiens. Aujourd'hui, nous remercions tous les employés de la GRC, anciens et actuels, pour leur dévouement, leur engagement indéfectible et leurs importantes contributions à notre pays.

« La GRC est l'une des organisations policières les plus respectées au monde, et elle reste déterminée à devenir une organisation policière plus moderne, inclusive, responsable et digne de confiance pour tous les Canadiens. En 2018, la GRC a lancé Vision150, un plan de modernisation axé sur les gens d'abord et sur l'amélioration de la transparence, de la responsabilité et de la conduite, notamment au moyen d'initiatives visant à réduire le racisme systémique et la discrimination fondée sur le sexe.

« Alors que nous célébrons cet anniversaire important, nous reconnaissons que les erreurs du passé ne peuvent pas être oubliées, mais qu'il est possible d'en tirer des leçons. La GRC continuera de soutenir la guérison et la réconciliation, tout en continuant à assurer la sécurité de nos communautés, aujourd'hui et à l'avenir.

« Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à participer aux activités organisées pour célébrer cet anniversaire et à se joindre à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #GRC150. À tous les employés de la GRC, anciens et actuels : merci pour votre service. »

