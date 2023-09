OTTAWA, ON , le 24 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom Kippour :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde se réuniront pour célébrer Yom Kippour, une journée sacrée dans la religion juive.

« Aussi appelé le Jour du Grand Pardon, Yom Kippour marque la fin des dix Jours Redoutables qui avaient commencé par Roch Hachana. En ce jour d'introspection, de repentance et de renouveau, familles et amis se réunissent pour faire le jeûne, prier et demander pardon à l'arrivée de la nouvelle année.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui observent Yom Kippour au pays et à l'étranger.

« G'mar Chatima Tova. »

