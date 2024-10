OTTAWA, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom Kippour :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde célébreront Yom Kippour.

« Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, est le jour le plus sacré de la religion juive. Les familles se réunissent pour jeûner, prier et passer du temps avec leurs proches. Cette journée est propice à la réflexion, à la guérison et à l'espoir.

« Cette année, Yom Kippour survient à un moment de perte et de douleur tragiques, un an après les horribles attaques terroristes du 7 octobre perpétrées par le Hamas. Une année marquée par une forte montée de l'antisémitisme dans nos communautés, des menaces contre les écoles juives et de la prise pour cible de centres communautaires. Pendant les Grandes Fêtes, des familles juives se rendent à la synagogue escortées par la police. Nous avons créé le Programme pour la sécurité communautaire du Canada afin d'accroître la protection des communautés et de renforcer la sécurité, mais nous n'aurions pas dû en arriver là.

« Aux Canadiens juifs, sachez que nous sommes à vos côtés et que nous menons ce combat avec vous. Que ce soit à la synagogue ou à l'école, que ce soit en portant l'étoile de David ou une kippa, vous méritez de vivre ouvertement et fièrement votre vie juive, sans crainte ni intimidation.

« En ce Yom Kippour, espérons un avenir meilleur, ce qui inclut un Canada libéré de l'antisémitisme. Un avenir lié aux valeurs de bonté, de compassion et d'ouverture qui définissent le peuple juif. Un avenir où le chemin de la guerre et de la violence prend fin. Un avenir où les otages rentrent chez eux. Un avenir où les personnes déplacées pourront être réunies, où celles dont la vie a été brisée pourront commencer à se relever et où celles blessées pourront commencer à guérir.

« Ensemble, nous pouvons bâtir un pays plus tolérant, plus inclusif et plus accueillant pour tous. Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes meilleurs vœux aux communautés juives pour l'an juif 5785 et je souhaite que le sens profond de Yom Kippour habite tous ceux et celles qui observent cette journée.

« G'mar Chatima Tova. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]