OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom HaShoah, le Jour commémoratif de l'Holocauste :

« Ce soir, au moment où nous soulignons le début de Yom HaShoah, nous nous joignons aux communautés juives et aux autres communautés au Canada et dans le monde entier pour pleurer la perte de plus de six millions de juifs systématiquement assassinés durant l'Holocauste.

« Yom HaShoah nous invite à honorer le courage et la résilience des survivants de la Shoah, qui sont nombreux à avoir choisi le Canada pour y refaire leur vie et aider à bâtir le pays diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui. Au cours des décennies suivant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les survivants nous ont maintes fois rappelé au moyen de l'éducation, d'activités de commémoration et de la recherche au sujet de l'Holocauste que nous avons le devoir collectif de veiller à ce que les atrocités qu'ils ont endurées ne soient jamais oubliées ou répétées.

« Malheureusement, ces dernières années, les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde ont fait face à une hausse préoccupante des actes antisémites, notamment la haine et la désinformation qui se propagent en ligne. C'est inacceptable. Le gouvernement du Canada s'efforce de contrer toutes les formes d'antisémitisme, d'intolérance et de haine. L'an dernier, nous avons versé de nouveaux fonds pour promouvoir l'éducation liée à l'Holocauste et combattre l'antisémitisme au pays. Nous avons notamment soutenu la création de nouveaux musées sur l'Holocauste à Montréal et à Toronto et la relocalisation du Centre commémoratif de l'Holocauste de Vancouver. Nous avons modifié le Code criminel du Canada pour considérer comme un acte criminel le fait d'encourager volontairement l'antisémitisme en tolérant, en niant ou en minimisant l'Holocauste. De plus, cette année, le gouvernement fédéral prévoit de mettre en œuvre un nouveau plan d'action national de lutte contre la haine. Il souhaite notamment améliorer et élargir le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque, pour que tout le monde au Canada se sente en sécurité et respecté.

« En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous faisons également progresser les efforts réalisés à l'échelle mondiale pour lutter contre l'antisémitisme. En 2021, le gouvernement fédéral a par exemple promis de préserver la mémoire de l'Holocauste et de combattre l'antisémitisme au Forum international de Malmö et, depuis, nous avons fait des progrès importants en ce sens. L'an dernier, nous avons doublé notre contribution annuelle à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et nous continuons de faire connaître la définition opérationnelle que l'Alliance a proposée pour la notion d'antisémitisme. Cette définition s'avère en effet un outil important dans la lutte contre les attitudes et les comportements antisémites dans le monde, notamment la négation et la distorsion de l'Holocauste. Ajoutons que depuis 2020, l'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, l'honorable Irwin Cotler, n'a cessé de défendre ce travail important et a ainsi aidé à faire en sorte que les gens n'oublient jamais l'Holocauste.

« Aujourd'hui, au moment où des cérémonies ont lieu dans des écoles, des synagogues et des centres communautaires d'un bout à l'autre du pays, j'invite tous les Canadiens à rendre hommage aux victimes et aux survivants de l'Holocauste, à écouter leurs récits, à en tirer des leçons et à faire avec nous le serment que cela n'arrivera "plus jamais". Ensemble, nous continuerons à bâtir un pays meilleur, plus juste et plus inclusif. »

