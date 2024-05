OTTAWA, ON, le 5 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Yom HaShoah, le Jour commémoratif de l'Holocauste :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier marqueront Yom HaShoah.

« En ce jour, nous honorons solennellement les six millions de Juifs qui ont été assassinés de manière systématique et insensée pendant l'Holocauste.

« Les pertes inimaginables et l'inhumanité qui ont marqué l'Holocauste, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, ne s'estomperont jamais. Nous ne pourrons jamais ramener les personnes que nous avons perdues et nous ne pourrons jamais clore les histoires laissées inachevées. Bon nombre des survivants et leurs descendants vivent encore aujourd'hui avec les traumatismes de ce qui s'est passé. C'est pourquoi il faut prendre le temps de se souvenir du passé, aussi douloureux soit-il, car il nous rappelle également notre obligation perpétuelle de faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais.

« Cette année, nous soulignons Yom HaShoah et son message à un moment où les communautés juives sont encore sous le choc des événements du 7 octobre 2023. Les attaques terroristes brutales du Hamas contre Israël ont été les plus meurtrières contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Le Canada condamne sans équivoque ces attaques et toute personne qui glorifie les actions indéfendables du Hamas. Les membres du Hamas ne sont ni des combattants de la liberté ni des résistants. Ils sont des terroristes.

« Depuis le 7 octobre, les communautés juives du Canada et du monde entier sont confrontées à une montée inquiétante de l'antisémitisme. Cette situation est inacceptable et ne doit pas durer. Qu'ils fréquentent une synagogue ou une entreprise ou école juive ou qu'ils choisissent de porter l'étoile de David ou une kippa, les Canadiens juifs méritent de se sentir accueillis, soutenus et en sécurité. Ils méritent de vivre ouvertement et fièrement leur vie juive, sans crainte ni intimidation.

« Aux Canadiens juifs : sachez que nous nous tenons à vos côtés. Notre solidarité à votre égard et notre engagement à assurer votre sécurité sont inébranlables. Nous continuerons de prendre des mesures pour vous protéger et pour accroître la sensibilisation à l'antisémitisme. Dans le Budget 2024, nous avons annoncé la création d'un nouveau programme national de commémoration de l'Holocauste, un programme permanent doté d'un budget de 5 millions de dollars. Ce programme appuiera les initiatives visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à aider plus de Canadiens à en apprendre davantage sur les atrocités et l'antisémitisme qui en sont à l'origine. Le Budget prévoit également un investissement de plus de 273 millions de dollars sur six ans pour la mise en œuvre du Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine, dont plus de 29 millions de dollars pour lutter contre les crimes haineux et renforcer la sécurité des communautés. Enfin, nous renouvelons le financement destiné au Monument national de l'Holocauste du Canada afin d'accroître la visibilité et les activités de ce dernier pour qu'il puisse rejoindre encore plus de communautés d'un bout à l'autre du pays.

« Aujourd'hui et chaque jour, nous honorons et célébrons le courage et la résilience des Canadiens juifs et du peuple juif. Alors que des cérémonies sont organisées dans des écoles, des synagogues et des centres communautaires de tout le pays, j'encourage les Canadiens à dénoncer l'antisémitisme et à rendre hommage aux victimes et aux survivants de l'Holocauste.

« N'oublions jamais. Ensemble, nous disons à nouveau: plus jamais. »

