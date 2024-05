OTTAWA, ON, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vesak :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux centaines de millions de bouddhistes du Canada et du monde entier pour célébrer Vesak.

« Fête bouddhiste la plus sacrée, Vesak commémore la naissance, l'illumination et le décès de Gautama Bouddha, le fondateur du bouddhisme. Pour les bouddhistes, c'est un moment de réflexion, de méditation et de renouveau spirituel. Inspirés par le Bouddha et les valeurs de respect, de sagesse et de bonne volonté qu'il prône, un grand nombre de bouddhistes participent à des actes de charité et font du bénévolat au sein de leur communauté.

« Alors que les bouddhistes profitent de cette occasion pour réaffirmer leur engagement à incarner les valeurs de générosité, de compassion et de dévouement enseignées par le Bouddha, continuons tous de bâtir un pays plus fort et plus inclusif.

« Aujourd'hui et chaque jour, j'invite tous les Canadiens à adopter les valeurs de générosité, de service et de compassion qui sont au cœur de Vesak. Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un Vesak heureux et béni à tous ceux qui le célèbrent. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]