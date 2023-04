OTTAWA, ON, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vaisakhi :

« Aujourd'hui, les sikhs du Canada et du monde entier vont célébrer Vaisakhi, l'un des jours les plus sacrés du calendrier sikh.

« Depuis plus de 300 ans, les sikhs célèbrent la création du Khalsa Panth, la communauté des sikhs baptisés, par le Guru Gobind Singh Ji.

« Afin de souligner cette occasion, qui célèbre aussi la récolte du printemps, les sikhs se réunissent habituellement dans leur gurdwara local pour prier, lire des textes sacrés et participer à des nagar kirtans. D'un océan à l'autre, familles et amis prendront également part aux défilés animés et colorés du Jour du Khalsa.

« Vaisakhi a lieu au cours du Mois du patrimoine sikh, qui nous invite tous à célébrer la culture et le patrimoine des Canadiens sikhs - l'une des plus vastes communautés sikhes dans le monde à l'extérieur de l'Inde. D'un bout à l'autre du Canada, les sikhs continuent d'incarner les valeurs d'égalité, de générosité et de compassion au moyen du seva, le dévouement envers les autres. Aujourd'hui, nous soulignons les contributions importantes que les Canadiens sikhs ont apportées pour améliorer la force, la prospérité et la diversité de notre pays.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un joyeux Vaisakhi à toutes les personnes qui le célèbrent.

« Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. »

