OTTAWA, ON, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Roch Hachana :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront Roch Hachana, le Nouvel An juif.

« Première des Grandes Fêtes, Roch Hachana marque le début des 10 Jours Redoutables. Les communautés juives réfléchiront aux défis du passé et envisageront un avenir meilleur. Familles et amis se réuniront pour prier, partager des repas traditionnels, déguster des pommes et du miel et écouter le son du shofar.

« Les Canadiens juifs ont joué un rôle extrêmement important tout au long de l'histoire du Canada. À l'occasion de Roch Hachana, nous saisissons l'occasion pour reconnaître leurs contributions inestimables et le leadership dont ils font preuve pour nous aider à bâtir un pays plus prospère.

« Ce Roch Hachana sera le premier depuis l'horrible attaque terroriste de l'année dernière contre Israël. Les événements survenus le 7 octobre 2023 continuent de se faire sentir dans les communautés juives du monde entier. Nous pleurons les vies perdues lors de cet odieux acte de violence, y compris les Canadiens assassinés, et nous nous souvenons de ces victimes. Nous nous tenons aux côtés des survivants et nous soutenons le droit d'Israël de se défendre conformément au droit international. Nous condamnons sans équivoque le Hamas, cette organisation terroriste brutale, et exigeons la libération immédiate des otages encore détenus.

« De plus, le Canada est résolu à tenir le régime iranien responsable de ses actes, notamment en ce qui concerne l'attaque de missiles à grande échelle d'hier. Cette attaque, qui constitue une nouvelle action déstabilisatrice du régime, ne doit pas et ne peut pas être tolérée par la communauté internationale. Le Canada condamne sans équivoque cette attaque imprudente visant des civils innocents, et nous soutenons pleinement le droit d'Israël de se défendre contre cette attaque et contre toute autre attaque de l'Iran. Nous appelons une fois de plus à la désescalade dans toute la région.

« La montée révoltante de l'antisémitisme au Canada doit cesser. Le gouvernement du Canada reste déterminé à soutenir les communautés juives et à bâtir un pays où chacun peut exercer sa culture et pratiquer sa foi en toute sécurité. Qu'ils fréquentent une synagogue ou une entreprise ou école juive, ou qu'ils choisissent de porter l'étoile de David ou une kippa, les Canadiens juifs méritent de vivre fièrement et ouvertement leur vie juive, sans crainte ni intimidation.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à toutes les personnes qui célèbrent Roch Hachana une nouvelle année sous le signe de la santé, de la paix et de la prospérité.

« Shana Tova U'metuka! »

