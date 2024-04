OTTAWA, ON, le 20 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Ridván :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, les communautés bahá'íes du Canada et du monde entier observeront le premier jour de Ridván. Ce festival de 12 jours commémore la déclaration de Bahá'u'lláh - fondateur et prophète de la foi bahá'íe - en tant que manifestation de Dieu dans le jardin de Ridván.

« Pendant cette période de joie et de renouveau, les bahá'ís se réuniront pour célébrer les bénédictions de la vie, réfléchir à leur spiritualité et élire des responsables religieux qui uniront les communautés autour de l'objectif de bâtir un monde plus pacifique et plus tolérant. Les premier, neuvième et douzième jours de Ridván revêtent une importance particulière : de nombreux bahá'ís profitent de ces journées pour se reposer, participer à des activités culturelles et passer du temps avec leurs proches.

« Malheureusement, de nombreuses communautés bahá'íes sont persécutées dans le monde entier. En Iran, les bahá'ís sont victimes de discrimination et craignent pour leur sécurité. Nombreux sont ceux qui ont fui l'Iran et trouvé refuge ici même au Canada. Le gouvernement du Canada est solidaire des bahá'ís et de toutes les communautés persécutées ou menacées dans le monde en raison de leur religion ou de leurs croyances. Il continuera de défendre avec vigueur le droit de la communauté bahá'íe à pratiquer sa foi sans crainte.

« Aujourd'hui, quelque 35 000 Canadiens suivent les enseignements de Bahá'u'lláh. Ce sont des membres de notre famille, des amis et des membres indispensables de nos communautés. Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un Ridván paisible et heureux à tous ceux qui le célèbrent. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]