OTTAWA, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Norouz :

« Demain, les communautés perses, afghanes, kurdes, zoroastriennes, bahá'íes, ismaéliennes et d'Asie centrale au Canada et à travers le monde célébreront Norouz et le début de l'an 1 400 dans le calendrier perse.

« Norouz, qui signifie "nouveau jour", est une ancienne célébration du printemps. Pour marquer cette occasion, familles et amis se réunissent habituellement autour de la table des Haft sîn pour partager des repas, écouter de la musique et exprimer leur reconnaissance pour les cadeaux que leur apporte la vie.

« Les choses seront un peu différentes cette année. Alors que nous continuons de faire face à la pandémie mondiale de COVID-19, beaucoup de gens passeront Norouz seuls ou isolés de leurs proches. Pour certains, ce sera le deuxième Norouz qu'ils devront passer sans les proches qu'ils ont perdus lors de la tragédie de la Ukraine International Airlines. Cette année a été difficile, mais je sais que nous trouverons d'autres moyens de souligner cette occasion et de nous soutenir les uns les autres jusqu'à ce que nous puissions encore célébrer ensemble en toute sécurité.

« Pour les millions de personnes qui célèbrent cette fête aujourd'hui, Norouz est l'occasion de réfléchir à l'année écoulée et de fixer des objectifs pour l'année à venir. C'est aussi le moment d'envisager l'avenir avec espoir et optimisme et de remercier les nombreuses communautés qui observent Norouz de leur contribution pour bâtir un Canada meilleur. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons bâtir une société plus forte, plus diversifiée et plus inclusive.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons bonheur et santé à tous ceux qui célèbrent Norouz.

« Har Ruz etan Nowrouz, Nowruz etan Pyrouz! »

