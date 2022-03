OTTAWA, ON, le 20 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Norouz :

« Aujourd'hui, plus de 300 millions de personnes dans le monde, dont les communautés iraniennes, afghanes, kurdes, zoroastriennes, bahá'íes, ismaéliennes et d'Asie centrale, célébreront Norouz.

« Norouz, qui signifie "nouveau jour" en persan, marque le premier jour du printemps et est célébré comme le début de la nouvelle année. Période de renouvellement et de nouveaux départs, Norouz est aussi l'occasion de réfléchir aux défis de l'année écoulée, rendue particulièrement difficile par la pandémie de COVID-19, et d'envisager l'année à venir avec optimisme et espoir.

« Aujourd'hui, familles et amis se rassemblent autour de la table des Haft sîn pour partager des repas festifs, écouter de la musique, danser et apprécier les nombreux bienfaits de la vie, tout en célébrant les nouveaux départs et en incarnant les valeurs fondamentales de compassion, de paix et d'acceptation au cœur de Norouz.

« Pour tous les Canadiens, Norouz est l'occasion de célébrer les nombreuses communautés qui observent cette fête et de souligner leurs importantes contributions à notre pays. La diversité est la force de notre pays et, ensemble, nous continuerons de bâtir un Canada plus fort et plus juste pour tous.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite à tous ceux qui célèbrent cette fête une nouvelle année remplie de santé, de joie et de prospérité.

« Har Ruz etan Nowrouz, Nowruz etan Pyrouz. »

