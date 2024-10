OTTAWA, ON, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner Navratri :

« Ce soir, les membres des communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde célébreront le commencement de la fête de Navratri, qui marque le triomphe du bien contre le mal et de la lumière contre l'obscurité.

« Au cours des neuf prochaines nuits, les familles et les amis qui célèbrent cette occasion se réuniront pour prier, écouter de la musique et passer du temps ensemble.

« Les Canadiens hindous font partie intégrante du Canada. Leurs fêtes et célébrations, telles que Navratri, sont aussi les nôtres. Les réjouissances et la diversité qu'ils incarnent rendent notre pays encore plus fort.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à tous ceux et celles qui soulignent Navratri. »

