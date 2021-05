OTTAWA, ON, le 10 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers, qui se déroule du 10 au 16 mai :

« Aujourd'hui, en cette première journée de la Semaine nationale des soins infirmiers, nous soulignons le travail de ces professionnels dévoués qui sauvent des vies chaque jour.

« Les infirmiers et les infirmières sont les héros de notre réseau de la santé. Ils travaillent sans relâche pour offrir des soins essentiels aux patients et aux communautés, et pour faire du Canada un endroit meilleur. Le thème de cette année, #Nousrépondonsàl'appel, met en lumière le courage et l'engagement du personnel infirmier et nous rappelle tout ce qu'il fait pour assurer la santé et la sécurité de nos communautés. Que ce soit en travaillant dans un hôpital ou une clinique, en offrant des services de santé mentale ou en s'occupant de nos aînés vulnérables, dont ceux qui vivent dans des centres de soins de longue durée, le personnel infirmier se donne corps et âme pour protéger notre santé et sauver des vies dans différents contextes de santé publique.

« Depuis le début de la pandémie mondiale de COVID-19, le personnel infirmier est aux premières lignes partout au pays. Il s'expose à des dangers et fait un travail difficile sur le plan mental et physique pour protéger la population canadienne. Le personnel infirmier s'est mobilisé quand nous avions besoin de lui, et le gouvernement du Canada contribue à sa protection et à celle des autres travailleurs de la santé du mieux qu'il peut. Depuis le début de la pandémie, nous avons acheté 2,7 milliards d'articles de protection individuelle. Nous avons également investi dans du soutien supplémentaire en matière de soins de santé à l'intention des provinces et des territoires par l'intermédiaire de l'Accord sur la relance sécuritaire et dans un supplément unique du Transfert canadien en matière de santé pour les aider à répondre aux besoins urgents en matière de soins de santé.

« Chaque jour, le personnel infirmier assume plus de responsabilités et est mis à rude épreuve pour nous protéger et nous sortir de la pandémie. Cependant, pendant la pandémie, nous avons tous un rôle à jouer pour assurer à la fois la santé et la sécurité du personnel infirmier ainsi que celles des autres travailleurs de la santé du Canada. Nous devons en effet continuer de suivre les consignes de santé publique, notamment rester à deux mètres les uns des autres et demeurer chez soi autant que possible, porter un masque, se laver les mains régulièrement ainsi que télécharger et utiliser l'application Alerte COVID. Nous devons également nous faire vacciner contre la COVID-19 quand c'est notre tour. Tous les vaccins offerts aux Canadiens ont été approuvés par Santé Canada et sont sûrs et efficaces. En étant immunisé, vous pourrez mieux protéger vos proches, nos travailleurs de la santé et toute votre communauté contre le virus.

« En cette première journée de la Semaine nationale des soins infirmiers, j'invite tous les Canadiens à remercier les infirmiers et les infirmières pour leur dévouement et leur compassion ainsi qu'à respecter leurs sacrifices en continuant de suivre les consignes de santé publique. Rien n'est plus important que de sauver des vies et d'assurer la santé et la sécurité des gens. Aujourd'hui, je remercie tout le personnel infirmier de faire preuve d'un engagement constant et de prendre si bien soin de nous. Ensemble, nous allons traverser cette épreuve. »

