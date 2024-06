OTTAWA, ON, le 9 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine nationale de la fonction publique :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays pour marquer le début de la Semaine nationale de la fonction publique. Cette semaine est l'occasion de reconnaître le rôle inestimable que jouent la fonction publique et les fonctionnaires du Canada pour bâtir un pays plus juste, plus sûr et plus prospère pour tous.

« Les fonctionnaires du Canada donnent suite aux grandes priorités des Canadiens. Qu'il s'agisse d'élaborer des politiques visant à construire davantage de logements, de mettre en œuvre des programmes pour améliorer les soins de santé ou de fournir des services qui aident les Canadiens à aller de l'avant, le Canada se porte mieux grâce à ses fonctionnaires.

« Notre fonction publique prend l'initiative de faire avancer les choses, de promouvoir la discussion renouvelée au sujet des valeurs et de l'éthique et de créer des milieux de travail où les employés se sentent toujours valorisés et respectés. Ces efforts s'ajoutent à ceux que nous déployons tous les jours pour améliorer le mieux-être et l'accessibilité au travail, ainsi qu'à encourager une plus grande diversité et inclusion.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie chacun de nos fonctionnaires fédéraux pour leur dévouement et leur expertise. C'est grâce à votre service que nous pouvons continuer à améliorer le Canada. »

