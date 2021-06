OTTAWA, ON, le 13 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de la fonction publique, qui se déroule du 13 au 19 juin 2021 :

« Aujourd'hui marque le début de la Semaine nationale de la fonction publique, une occasion de reconnaître tous les fonctionnaires du pays pour leur travail acharné et leurs importantes contributions au service des Canadiens.

« Le thème de la Semaine nationale de la fonction publique est "Fiers de servir les Canadiennes et les Canadiens". Chaque jour, les fonctionnaires fédéraux relèvent le défi d'offrir des programmes et des services efficaces et opportuns qui appuient le travail du gouvernement du Canada et répondent aux besoins des Canadiens. Au cours de la dernière année, ils se sont employés à défendre et à protéger les intérêts et les valeurs de notre pays, et ont contribué à la mise en œuvre de nouveaux programmes, politiques et initiatives gouvernementaux visant à améliorer la vie des Canadiens. Ils ont également appuyé les interventions du gouvernement lors de catastrophes naturelles, notamment les inondations dans les Territoires du Nord-Ouest.

« Depuis le début de la pandémie mondiale de COVID-19, les fonctionnaires fédéraux ont soutenu les efforts déployés par le gouvernement pour atténuer les répercussions de cette crise de santé publique. Ils ont contribué à la prestation de l'aide financière et économique d'urgence du gouvernement, ainsi qu'à l'approvisionnement et à la coordination pancanadienne des vaccins et des produits thérapeutiques contre la COVID-19 et d'autres fournitures connexes. De plus, ils ont soutenu le suivi des données sur la COVID-19 et renforcé les capacités de dépistage et de recherche sur le virus, mis en œuvre des mesures frontalières, aidé les Canadiens coincés à l'étranger et contribué à la lutte contre la pandémie dans le monde entier.

« Les fonctionnaires fédéraux ont fait preuve de créativité et d'un professionnalisme inébranlable en adaptant leur façon de travailler afin qu'ils puissent continuer de fournir des services essentiels aux Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin. Ils remettent en question les façons conventionnelles de faire les choses, adoptent de nouvelles technologies et trouvent des moyens innovateurs d'appuyer les efforts du gouvernement pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens et permettre à nos entreprises de poursuivre leurs activités.

« Les fonctionnaires fédéraux continuent de donner l'exemple en matière d'excellence du service. Je suis fier de leur sens de l'innovation et inspiré par leur dévouement envers leurs concitoyens. Le gouvernement du Canada continuera de veiller à ce que la fonction publique fédérale dispose des bonnes personnes et des bonnes ressources pour bien servir les Canadiens et le pays. Nous veillerons également à ce que la fonction publique fédérale soit plus diversifiée et inclusive, et qu'elle représente véritablement la population qu'elle sert.

« À nos fonctionnaires fédéraux, je dis merci. Votre travail acharné, votre créativité et votre engagement envers le Canada aideront notre pays à sortir de cette pandémie plus fort et plus résilient. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration afin de relever les défis d'aujourd'hui, dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

