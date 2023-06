OTTAWA, ON, le 11 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine nationale de la fonction publique, qui se déroule du 11 au 17 juin :

« Aujourd'hui, je me joins à la population canadienne pour souligner le début de la Semaine nationale de la fonction publique, l'occasion de mettre en lumière le travail acharné, le dévouement et l'engagement des plus de 300 000 fonctionnaires qui, d'un bout à l'autre du Canada, s'efforcent jour après jour d'améliorer la vie des Canadiens.

« La fonction publique canadienne assure le bon fonctionnement de notre pays. Qu'il s'agisse d'offrir les services essentiels sur lesquels tous les Canadiens comptent, d'aider à lutter contre la hausse du coût de la vie, d'intervenir lors de nouvelles crises internationales ou de faciliter la mise en œuvre de nos grandes initiatives telles que les services de garde à 10 $ par jour et l'ambitieux Plan climatique canadien, la fonction publique canadienne de calibre mondial ne cesse de répondre aux besoins changeants de notre pays.

« Par l'intermédiaire de l'Appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion dans la fonction publique fédérale, nous appuyons le perfectionnement professionnel des employés autochtones, noirs et racisés. Dans le cadre du Budget 2023, nous avons investi afin de continuer à améliorer l'inclusion et l'équité au sein de la fonction publique - y compris dans la création du Fonds pour la santé mentale des fonctionnaires noirs et l'établissement de programmes de perfectionnement professionnel réservés. Il nous reste encore du travail à faire pour éliminer les obstacles constatés en milieu de travail. Ensemble, nous pourrons faire de notre fonction publique un lieu qui représente la diversité canadienne et qui continue d'offrir les services sur lesquels les Canadiens comptent au quotidien.

« Aux scientifiques, adjoints administratifs et analystes et à tous les autres employés de la fonction publique : je remercie chacun et chacune d'entre vous de vous mettre au service des Canadiens, d'un océan à l'autre. Vous contribuez à faire du Canada le pays que nous connaissons et que nous aimons. »

