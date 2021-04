OTTAWA, ON, le 18 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole :

« Pendant la Semaine nationale de l'action bénévole, nous reconnaissons et remercions les nombreux Canadiens qui redonnent à leur communauté et améliorent la vie des autres. Ils font don de leur temps et déploient des efforts pour changer la vie des autres, aider à bâtir des communautés plus fortes et forger un avenir meilleur.

« Le thème de cette année, « La valeur de chacun, la force du nombre », met en relief l'importance de nos actions individuelles ainsi que celle de notre force collective. Au cours de la dernière année, nous avons vu des Canadiens d'un océan à l'autre faire du bénévolat pour venir en aide aux autres. Certains ont livré des produits d'épicerie et des médicaments à leurs voisins, d'autres ont conduit des personnes âgées et des personnes handicapées à leurs rendez-vous, et bon nombre de Canadiens ont amassé des fonds et rassemblé des ressources pour appuyer des initiatives communautaires.

« Alors que les gens de partout au pays continuent de lutter contre les répercussions de la pandémie mondiale de COVID-19, nous tenons à souligner le travail des personnes et des organismes exceptionnels qui ont reçu des Prix pour le bénévolat du Canada. Nous sommes impatients d'annoncer le prochain groupe de lauréats à l'automne 2021. Les bénévoles reçoivent souvent peu de reconnaissance pour leur service inlassable. En célébrant leurs efforts d'un bout à l'autre du pays, nous pouvons promouvoir les valeurs de l'engagement communautaire et civique.

« Au cours de la dernière année, nous avons fait des sacrifices pour assurer la santé et la sécurité de tous. Des millions de Canadiens ont également fait preuve d'un dévouement exceptionnel pour soutenir leur communauté et leur pays. Leur compassion et leur bonté illustrent parfaitement la force et la résilience qui sont au cœur de notre grand pays. Au nom du gouvernement du Canada, je les remercie tous pour leur dévouement et pour nous avoir montré ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous travaillons ensemble. »

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

