Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole

OTTAWA, ON, le 24 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole, qui se déroule du 24 au 30 avril 2022 :

« Les bénévoles sont le cœur et l'âme de nos communautés et de nos organisations au pays. Chaque année, environ 24 millions de Canadiens donnent de leur temps et de leur énergie et transmettent leur expérience pour améliorer la vie des autres, d'un océan à l'autre.

« Durant la Semaine de l'action bénévole, nous célébrons les bénévoles et les remercions de faire don de leur temps.

« Tout au long de la pandémie, on a vu à l'œuvre le thème de cette année : "Le bénévolat est l'empathie en action". Les Canadiens ont fait preuve d'empathie ces deux dernières années, en apportant leur soutien à ceux qui en avaient le plus besoin. Que ce soit de livrer de la nourriture ou de passer du temps avec une autre personne pour chasser la solitude, les Canadiens bâtissent chaque jour des communautés empreintes de bienveillance et de compassion grâce à leurs actions bénévoles.

« Pour souligner les contributions importantes que les bénévoles apportent à notre pays, le gouvernement du Canada a créé les Prix pour le bénévolat du Canada. Ces prix rendent hommage à des bénévoles de partout au pays, afin d'inspirer les Canadiens de tous horizons à faire leur part pour améliorer la vie de leur communauté. Récemment, dans le cadre du programme des Prix pour le bénévolat du Canada, 21 lauréats ont été récompensés, dont le Dr Francis Ho, un homme qui a consacré sa vie au bénévolat et à la médecine familiale et qui a été un acteur important dans le domaine de l'éducation en santé publique auprès des communautés asiatiques. Lorsque la période d'appel de candidatures 2022 sera lancée à l'automne, j'espère que les Canadiens prendront le temps de proposer la candidature de personnes ou d'organisations qui changent la vie des gens et qui améliorent leurs communautés grâce à leur engagement.

« Au cours de la Semaine nationale de l'action bénévole, j'invite tous les Canadiens à remercier avec moi nos bénévoles, dont l'engagement et le dévouement nous aident grandement à bâtir un avenir meilleur pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]