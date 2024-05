OTTAWA, ON, le 26 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité :

« Aujourd'hui, alors que nous marquons le début de la Semaine nationale de l'accessibilité, nous célébrons les nombreuses contributions que les personnes en situation de handicap apportent à notre pays et nous renouvelons notre engagement à bâtir un Canada équitable, inclusif et accessible pour tous.

« Huit millions de Canadiens ont une incapacité qui a un impact sur leur vie quotidienne. Malheureusement, bon nombre d'entre eux se heurtent à des obstacles lorsqu'ils cherchent à poursuivre leurs études, à faire avancer leur carrière ou à saisir des possibilités de réussite. C'est pourquoi, il y a près de cinq ans, nous avons adopté la Loi canadienne sur l'accessibilité, un document législatif marquant qui vise à créer un Canada exempt d'obstacles d'ici 2040. Nous avons également pris bien d'autres mesures.

« Nous avons élaboré le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, un plan historique qui a contribué à rendre nos communautés plus inclusives et plus équitables, notamment en augmentant les possibilités d'emploi et en réduisant les obstacles financiers. Dans l'esprit de 'Rien sans nous', un principe clé du plan d'action, nous travaillons en partenariat avec la communauté des personnes en situation de handicap du Canada pour définir et mettre en œuvre leurs priorités. C'est pourquoi nous lançons la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui apportera un soutien financier direct à plus de 600 000 personnes à faible revenu en situation de handicap. La prestation a initialement été conçue pour apporter une aide aux personnes en situation de handicap qui en ont le plus besoin, et ce, le plus rapidement possible. La Prestation canadienne pour les personnes handicapées est une première étape importante qui permettra d'améliorer la sécurité financière des personnes en situation de handicap. Nous reconnaissons toutefois qu'il faut en faire davantage. En tant que gouvernement, nous continuerons de travailler sans relâche pour éliminer les obstacles, y compris les obstacles financiers, auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap.

« Le Budget 2024 prévoit des investissements importants pour soutenir les personnes en situation de handicap, notamment pour couvrir les coûts associés aux formulaires médicaux requis pour demander le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Grâce à ces investissements, des milliers de personnes en situation de handicap auront accès non seulement à la Prestation canadienne pour personnes handicapées, mais aussi à d'autres programmes et services importants, comme le Régime canadien de soins dentaires. Nous apportons également des modifications législatives afin de rendre davantage de dépenses admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, notamment pour les animaux d'assistance, les dispositifs d'entrées informatiques de rechange, les fauteuils de travail et les dispositifs de positionnement des lits. Ainsi, nous réduisons encore davantage les obstacles qui entravent l'accès des personnes en situation de handicap aux mesures de soutien dont elles ont besoin.

« Plus tôt ce mois-ci, nous avons organisé le tout premier Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien, qui a réuni des partenaires de la communauté des personnes en situation de handicap et du secteur aérien pour discuter de solutions visant à rendre les voyages aériens accessibles et inclusifs pour tous les Canadiens. Les acteurs du secteur ont convenu d'adopter un formulaire d'admission commun pour les passagers en situation de handicap afin de simplifier la préparation de leur voyage et d'améliorer la collecte et le partage des données. Le Canada travaillera également avec des partenaires internationaux, notamment l'Organisation de l'aviation civile internationale, pour veiller à ce que les services de transport soient accessibles et sans obstacle, afin que toutes les personnes en situation de handicap puissent se sentir incluses, à l'aise et respectées lorsqu'elles voyagent en avion.

« Assurer l'inclusion de tous profite au Canada tout entier. Cette semaine, j'encourage les Canadiens à réfléchir à la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour éliminer les obstacles, promouvoir l'accessibilité et offrir une chance équitable à chaque génération. »

