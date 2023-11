OTTAWA, ON, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (en anglais seulement), durant laquelle nous célébrons la créativité, le dynamisme et l'innovation des entrepreneurs d'ici, au Canada, et d'ailleurs dans le monde.

« Les entrepreneurs sont des gens qui savent résoudre des problèmes. Face aux obstacles qu'ils rencontrent, qu'ils soient liés à la chaîne d'approvisionnement, à l'abordabilité ou à l'instabilité économique mondiale, les entrepreneurs font appel à leur grande capacité d'adaptation, puisent dans leur résilience, et profitent de l'occasion pour redéfinir la façon de faire des affaires. Les entrepreneurs sont parfois des membres de nos communautés qui gèrent nos entreprises locales préférées, parfois des visionnaires qui tissent des liens commerciaux entre les pays, mais tous créent de bons emplois, proposent de nouvelles idées et stimulent l'économie mondiale.

« Le gouvernement du Canada s'emploie à éliminer divers obstacles pour permettre à l'entrepreneuriat de continuer à prospérer. Grâce au soutien que nous apportons à des organisations comme Futurpreneur Canada et à des initiatives fédérales comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, le Programme d'entrepreneuriat autochtone et le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+, nous cherchons à offrir aux groupes sous-représentés un accès équitable aux opportunités et aux ressources dont ils ont besoin pour réussir en affaires. En octobre, nous avons annoncé un financement de 2,7 millions de dollars à l'appui du projet FAIR­·E de l'École des entrepreneurs du Québec pour contribuer à la prestation de programmes de formation destinés à soutenir les femmes dans leur parcours entrepreneurial. De plus, nous nous sommes récemment engagés à octroyer jusqu'à 25 millions de dollars par le biais de l'Initiative de catalyse du capital de risque du gouvernement du Canada afin de promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'écosystème canadien du capital-risque en améliorant l'accès au capital pour les gestionnaires de fonds et les entrepreneurs diversifiés. Ainsi, nous aidons les entreprises à croître et à se développer.

« Le Canada continue d'accueillir des talents du monde entier. Nous restons déterminés à soutenir les entrepreneurs nouvellement établis au pays qui souhaitent bâtir et faire croître leurs entreprises ici. Cet été, nous avons annoncé l'octroi de plus de 3 millions de dollars au Toronto Business Development Centre en vue de soutenir 100 entrepreneurs récemment arrivés au pays et de créer 200 emplois en Ontario.

« Cette semaine, nous réaffirmons notre engagement à soutenir une culture entrepreneuriale prospère au Canada et à faire en sorte que chacun, quel que soit son milieu, puisse concrétiser sa vision. Au nom du gouvernement du Canada, je remercie tous les entrepreneurs pour le rôle qu'ils jouent dans la mise en place d'un avenir meilleur et plus prospère pour tous. »

