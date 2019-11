Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat

OTTAWA, le 18 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui a lieu du 18 au 24 novembre :

« Les entrepreneurs canadiens repoussent les limites et révolutionnent la façon dont nous vivons, travaillons et pensons. Grâce à leur ingéniosité et à leur dévouement, ils créent de bons emplois, renforcent nos communautés et font croître notre économie.

« La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est une occasion de célébrer les entrepreneurs au Canada et au monde entier qui améliorent nos vies. C'est également une occasion pour les propriétaires d'entreprise d'établir des liens, d'échanger des idées et de forger de nouveaux partenariats.

« Être chef d'entreprise est une expérience gratifiante, mais qui pose aussi des difficultés. Le gouvernement du Canada veille à rendre la croissance des entreprises canadiennes plus facile et abordable. Il entend y arriver en réduisant les coûts et les lourdeurs administratives auxquels sont confrontés les propriétaires de petites entreprises et en aidant ces derniers à obtenir le soutien dont ils ont besoin.

« Nous sommes aux côtés des entrepreneurs canadiens à chaque étape du processus. Nous les aidons à financer leurs nouvelles idées par l'intermédiaire de Solutions innovatrices Canada, afin qu'ils puissent croître et innover. Nous avons baissé l'impôt pour les petites entreprises pour que celui du Canada soit le plus faible parmi les pays du G7. De plus, nous avons réduit les frais imposés par les sociétés émettrices de cartes de crédit aux entreprises canadiennes et facilité l'expansion des entreprises et leur accès aux marchés mondiaux grâce à la Stratégie de diversification du commerce du Canada.

« Nous savons que les entrepreneures contribuent à créer des emplois et à bâtir des économies qui profitent à tous. Cependant, moins de 16 % des entreprises canadiennes sont détenues ou dirigées par des femmes. L'an dernier, nous avons annoncé la première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada afin de faciliter l'accès des femmes au financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin. Le programme des Femmes d'affaires en commerce international aide également à ouvrir des portes pour permettre aux entrepreneures de se lancer sur les marchés mondiaux.

« Pour encourager la prochaine génération de propriétaires d'entreprise canadiens, y compris les entrepreneurs autochtones, nous travaillons avec des organisations qui offrent du mentorat et du financement de démarrage, dont Futurpreneur et l'Association nationale des sociétés autochtones de financement.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour rendre hommage aux entrepreneurs de nos communautés, de notre pays et du monde entier. Le Canada est plus fort grâce à leur passion, à leur créativité et à leur travail acharné. »

