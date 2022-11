OTTAWA, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat :

« Aujourd'hui, nous célébrons les entrepreneurs d'un bout à l'autre du pays et dans le monde entier. Les entrepreneurs canadiens prennent des risques, donnent vie à de nouvelles idées et apportent des contributions importantes à notre pays.

« Au cours de la 15e Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous rendons hommage aux entrepreneurs dont le dévouement et l'esprit d'innovation contribuent à stimuler la croissance économique et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans tout le pays. Les entrepreneurs trouvent toujours des moyens innovateurs de s'adapter aux défis mondiaux et à une économie en évolution rapide.

« Il est essentiel d'investir dans les gens, dans les ressources et dans l'innovation pour assurer la compétitivité des entreprises canadiennes. Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a lancé le Programme canadien d'adoption du numérique, doté d'un budget de 4 milliards de dollars, afin d'aider les entreprises à accroître leur présence en ligne et à améliorer leurs activités de commerce électronique pour atteindre de nouveaux marchés. Dans le Budget 2022, le gouvernement s'est engagé à investir 1 milliard de dollars dans le lancement d'une nouvelle agence canadienne d'innovation et d'investissement qui fournira aux entrepreneurs les outils et les incitatifs nécessaires pour innover.

« En même temps, nous aidons les propriétaires d'entreprise qui sont confrontés à des obstacles systémiques. La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui représente plus de 6 milliards de dollars en investissements et engagements, vise à accroître l'accès des femmes aux ressources dont elles ont besoin pour lancer et faire croître leurs entreprises. De plus, grâce à des investissements de 265 millions de dollars sur quatre ans dans le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, les propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs ont accès aux ressources qui les aideront à faire croître leurs affaires et à réussir dès aujourd'hui et à l'avenir.

« Aux entrepreneurs canadiens : merci pour les contributions que vous apportez à notre pays. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les entreprises en croissance et de les soutenir. Il travaillera également avec ses partenaires internationaux pour favoriser le commerce et l'investissement et créer de bons emplois pour la classe moyenne alors que nous bâtissons une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. »

