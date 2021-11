OTTAWA, ON, le 5 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine des vétérans, qui se déroule du 5 au 11 novembre 2021 :

« Aujourd'hui, en ce début de la Semaine des vétérans, nous rappelons à notre mémoire les membres de nos forces militaires et policières au moyen du thème de cette année : "Service, courage et sacrifice - Au pays, partout dans le monde et d'une génération à l'autre". Tout au long de la semaine, nous rendons hommage aux courageux Canadiens qui ont servi et continuent de servir notre pays en temps de guerre, de conflit militaire et de paix.

« Cette année, nous soulignons le 30e anniversaire de la fin de la guerre du Golfe, le premier conflit où des femmes des Forces armées canadiennes ont occupé des rôles de combat. Nous soulignons également le 10e anniversaire de la fin de la mission de combat du Canada en Afghanistan, l'un des plus vastes efforts militaires de notre pays. En effet, plus de 40 000 militaires canadiens, ainsi qu'un grand nombre de civils et de responsables du gouvernement, y avaient été déployés.

« Notre pays sera éternellement redevable aux vétérans canadiens pour leur dévouement extraordinaire, et le gouvernement veillera à ce qu'ils continuent tous de recevoir le soutien nécessaire. C'est pourquoi dans le Budget 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 45 millions de dollars sur deux ans dans un projet pilote visant à réduire l'itinérance chez les vétérans. Ce budget prévoit aussi 140 millions de dollars sur cinq ans, et 6 millions de dollars par année par la suite, pour que les vétérans aient accès sans tarder à des soins de santé mentale de qualité. C'est également pourquoi l'an dernier nous avons investi 20 millions de dollars dans la création d'un fonds unique, le Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans. Dans le cadre de cette initiative, 42 organisations à travers le Canada ont pu contribuer au bien-être des vétérans et de leurs familles pendant la pandémie de COVID-19. Ces efforts s'ajoutent au soutien constant que nous leur offrons au moyen du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

« Comme nous continuons de suivre les consignes de santé publique pour nous protéger et protéger nos communautés, il se pourrait que nous observions la Semaine des vétérans, la Journée des vétérans autochtones et le jour du Souvenir de manière différente encore une fois cette année. J'invite donc tous les Canadiens à regarder les commémorations en ligne, à raconter leur histoire et à porter le coquelicot en hommage à nos braves militaires.

« Au cours de cette semaine de commémoration, j'encourage également tout le monde à réfléchir à la force, au courage et au dévouement de nos vétérans et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie au service de notre pays. Aux héros qui ont tant risqué pour protéger notre pays, nos valeurs et notre mode de vie : nous vous serons toujours reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour les Canadiens et les gens du monde entier.

« Nous nous souviendrons. »

