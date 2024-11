OTTAWA, ON, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine des vétérans, qui se déroule du 5 au 11 novembre 2024 :

« Des générations de Canadiens ont répondu à l'appel du devoir. Ils se sont mis au service de leur pays en temps de guerre et de paix, lors de difficultés et de conflits, face à l'adversité, pour la défense de la liberté.

« Des plages de la Normandie aux montagnes de l'Afghanistan, en passant par les eaux indo-pacifiques, les vétérans canadiens ont toujours démontré un dévouement à toute épreuve envers notre pays. Ils ont quitté leur famille et leur foyer. Beaucoup d'entre eux sont revenus au pays en portant de lourds traumatismes, et beaucoup d'autres ne sont même jamais revenus.

« Nous ne pourrons jamais véritablement les dédommager de leurs sacrifices, mais nous pouvons essayer. C'est l'objectif de la Semaine des vétérans : redonner aux héros qui ont tant donné au Canada et leur témoigner une gratitude qui puisse être à la hauteur de leur courage.

« Nous investissons davantage dans le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, qui accroît le soutien offert aux vétérans en situation d'itinérance. Nous avons également lancé la Stratégie nationale d'emploi pour les vétérans et les vétéranes afin d'aider les vétérans à trouver rapidement un emploi bien rémunéré quand ils quittent les Forces armées canadiennes.

« À l'occasion de la Semaine des vétérans, nous rendons hommage à tous ceux qui ont risqué et continuent de risquer leur vie au nom de notre liberté. J'invite tous les Canadiens à porter le coquelicot et à assister aux cérémonies commémoratives qui ont lieu d'un bout à l'autre du pays. Je tiens également à remercier les membres des Forces armées canadiennes qui sont actuellement en service au pays et à l'étranger. Leur héritage empreint de courage nous rappelle que nos valeurs de paix, de démocratie et de primauté du droit méritent d'être défendues. Nous nous souviendrons. »

