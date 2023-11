OTTAWA, ON, le 5 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine des vétérans, qui se déroule du 5 au 11 novembre 2023 :

« Aujourd'hui commence la Semaine des vétérans, une occasion de rendre hommage aux Canadiens de courage qui ont répondu à l'appel du devoir et se sont mis au service de leur pays avec bravoure, dévouement et altruisme. Cette année, au moment où nous soulignons le 75e anniversaire des efforts de maintien de la paix des Nations Unies, nous tenons tout spécialement à nous souvenir des membres des Forces armées canadiennes qui ont risqué leur vie pour se porter à la défense de la paix, de la sécurité, de la primauté du droit et de la démocratie dans le monde.

« Les vétérans du Canada et leurs familles ont tant donné à notre pays, et nous devons veiller à leur offrir le soutien nécessaire. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit afin de favoriser le bien-être des vétérans et de leur assurer une transition sans heurts vers la vie civile. Nous avons notamment mis sur pied le Consortium des campus connectés pour les militaires, les vétérans et leurs familles du Canada, un projet sans précédent qui aide les vétérans à parfaire leur éducation. De plus, nous avons mis en place le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, qui est doté d'une enveloppe de 6 millions de dollars. Ce fonds appuie les organisations qui font du travail important d'un bout à l'autre du pays pour lutter contre l'itinérance, offrir de nouvelles formations aux vétérans en transition et favoriser l'emploi, tout en faisant progresser la recherche sur la santé mentale et d'autres sujets cruciaux. Pour ajouter à l'investissement de 156 millions de dollars prévu au Budget de 2023 pour améliorer la prestation de services aux vétérans et à leurs familles, nous avons annoncé cette semaine une nouvelle somme de 164 millions de dollars afin de maintenir en poste les employés actuels pendant deux années de plus. Ce nouvel investissement porte le financement total à 321 millions de dollars sur 5 ans, ce qui permettra d'offrir des services plus efficaces et rapides aux vétérans et à leurs proches.

« Nous savons qu'il reste du travail à faire afin de répondre aux besoins de tous les vétérans au moyen de notre soutien, y compris ceux des communautés marginalisées. Pour y parvenir, nous élaborons des politiques, des programmes et des modèles de prestation de services tenant compte de la variété de besoins de tous les vétérans du Canada. Nous mettons notamment en œuvre le premier Plan d'action en matière d'accessibilité pour les vétérans et nous tenons compte de la Stratégie relative à l'analyse comparative entre les sexes plus à toutes les étapes de nos processus décisionnels. C'est grâce à des mesures comme celles-là que nous veillons à ce que tous les vétérans - quelles que soient leur identité et leur origine - reçoivent le respect et la dignité qu'ils méritent.

« En cette Semaine des vétérans, et pendant la Journée nationale des vétérans autochtones et le jour du Souvenir plus tard cette semaine, j'encourage tous les Canadiens à se renseigner et à se joindre à la conversation au moyen du mot-clic #LeCanadaSeSouvient dans les réseaux sociaux. Mon message aux vétérans et à leurs proches est le suivant : merci pour vos sacrifices et votre dévouement au service de notre pays. Jamais nous ne saurons vous exprimer toute notre gratitude.

« Nous nous souviendrons. »

