OTTAWA, ON, le 5 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine des vétérans, qui se déroule du 5 au 11 novembre 2022 :

« Nous marquons aujourd'hui le début de la Semaine des vétérans, qui nous donne l'occasion de rendre hommage à tous les courageux Canadiens qui ont servi notre pays et défendu les valeurs qui nous sont chères.

« Cette année, nous soulignons le 105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy et de la bataille de Passchendaele pendant la Première Guerre mondiale, le 80e anniversaire du raid de Dieppe pendant la Seconde Guerre mondiale, le 70e anniversaire des violents combats de la colline 355 pendant la guerre de Corée et le 30e anniversaire du début des efforts de soutien de la paix de la Force de protection des Nations Unies dans les Balkans.

« En période de guerre comme durant les conflits militaires ou en temps de paix, nous avons pu compter sur nos femmes et nos hommes en uniforme. À maintes reprises, les vétérans canadiens et leurs familles ont répondu à notre appel, et nous devons maintenant faire de même pour eux. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada continuera de soutenir nos vétérans. Nous sommes intervenus pour contribuer à la préservation de Juno Beach en France lorsque son intégrité était menacée par un projet de construction de condominiums. Nous aidons à couvrir le coût des soins de santé mentale des vétérans souffrant de stress post-traumatique, de dépression ou de troubles anxieux pendant le traitement de leur demande de prestations d'invalidité. Nous continuerons de veiller à ce que les anciens combattants et leurs familles puissent accéder au soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Personne ne devrait avoir à attendre pour obtenir l'aide dont il a besoin.

« Nous avons tous le devoir de ne jamais oublier et d'honorer les sacrifices de tous ceux qui ont répondu à l'appel du service. Cette semaine, j'encourage tous les Canadiens à lire leurs témoignages et à les partager dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic #LeCanadaSeSouvient. Je les invite également à témoigner leur soutien en portant un coquelicot près de leur cœur. À tous ceux qui ont risqué leur vie pour que nous puissions connaître la paix et la liberté : nous vous serons à jamais redevables.

« Nous nous souviendrons. »

