OTTAWA, ON, le 2 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de la santé mentale :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début de la Semaine de la santé mentale. C'est l'occasion pour les Canadiens de participer à une conversation franche autour de la santé mentale, d'écouter avec empathie les témoignages d'autres personnes et d'offrir leur soutien à celles qui souffrent.

« Beaucoup de gens ont des difficultés de santé mentale, mais l'attention qu'on leur porte diffère souvent de celle qu'on accorde aux difficultés de santé physique. Personne ne devrait souffrir en silence, et en s'ouvrant aux autres, on peut contribuer à dissiper les préjugés entourant la santé mentale et veiller à ce que tous demandent les soins dont ils ont besoin.

« Les deux dernières années ont été éprouvantes pour tout le monde. Le gouvernement du Canada travaille fort pour que tous les Canadiens reçoivent le soutien en matière de santé mentale dont ils ont besoin pendant la pandémie et par la suite, quelle que soit la région où ils habitent.

« Pour améliorer les services de santé mentale offerts aux Canadiens, nous élaborons des normes nationales en matière de santé mentale et de toxicomanie en collaboration avec les parties prenantes et des partenaires. Nous avons annoncé notre engagement à l'égard d'un Transfert canadien en matière de santé mentale permanent, qui aidera à favoriser une offre accrue de services de qualité, accessibles et gratuits dans le domaine de la santé mentale, et nous avons l'intention de collaborer prochainement avec les provinces et les territoires à la réalisation de cet engagement.

« Pendant que nous réfléchissons à l'importance de veiller à notre santé mentale, continuons d'épauler nos proches et de demander de l'aide quand nous en avons besoin. Si vous souffrez ou connaissez quelqu'un qui souffre, le portail Espace Mieux-être Canada est à votre disposition. Il est accessible 24 heures sur 24 et fournit des ressources et des outils gratuits et confidentiels en matière de santé mentale et de toxicomanie, en français et en anglais. Dans l'application Mieux-être, vous pouvez aussi accéder à de nouvelles ressources, y compris des outils d'auto-évaluation et de suivi de l'humeur et du bien-être mental. Cette application s'intègre pleinement au portail Espace Mieux-être Canada, offrant ainsi un accès gratuit à des séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres professionnels.

« Cette semaine, j'invite tout le monde à se joindre à la conversation et à employer les mots-clics #ParlerPourVrai et #SemaineDeLaSantéMentale sur les réseaux sociaux. Ensemble, nous éliminerons les préjugés entourant les questions de santé mentale et bâtirons un avenir meilleur pour tous. »

Si vous ou quelqu'un de votre entourage pensez au suicide, téléphonez au Service canadien de prévention du suicide en composant le 1-833-456-4566. Vous trouverez également d'autres ressources sur le portail Espace Mieux-être Canada.

