Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine de l'égalité des sexes

OTTAWA, ON, le 18 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de l'égalité des sexes :

« C'est aujourd'hui que commence la Semaine de l'égalité des sexes au Canada, qui se déroulera jusqu'au 24 septembre. Cette semaine est l'occasion de souligner les contributions que les femmes et les personnes de diverses identités de genre ont apportées - et continuent d'apporter - à l'édification de notre pays, et de célébrer les progrès réalisés, au pays et dans le monde entier.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous savons que l'égalité des sexes profite à tous : elle contribue à faire croître l'économie, à améliorer la santé, à augmenter le bonheur et à promouvoir la paix et la sécurité. Le thème de cette année, "À droits égaux, possibilités égales", nous invite à continuer de travailler ensemble pour éliminer les obstacles systémiques qui entravent la réussite des femmes et des personnes de diverses identités de genre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada tient sa promesse de mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, contribuant ainsi à réduire les coûts des services de garde dès cette année. Nous savons que les investissements dans les services de garde favorisent la participation des femmes au marché du travail et la croissance économique.

« Le Canada est un chef de file et un champion de l'égalité des sexes, tant au pays qu'à l'étranger. Au cours des dernières années, nous avons soutenu des centaines de projets et d'initiatives dans tout le pays pour faire en sorte que chacun puisse se sentir en sécurité, peu importe son genre. Sur la scène internationale, le Canada défend la santé et les droits sexuels et reproductifs afin que les femmes et les filles du monde entier aient accès aux services de santé de qualité dont elles ont le plus besoin. En tant que coprésident du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable du Secrétaire général des Nations Unies, je continuerai de contribuer à améliorer la vie des gens, notamment en mettant en relief et en faisant progresser l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles.

« En cette Semaine de l'égalité des sexes, j'encourage tout le monde à se joindre à la conversation en utilisant le mot-clic #SemaineDeLÉgalitéDesSexes. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada égalitaire où tout le monde a les mêmes chances de réussir. »

