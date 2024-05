OTTAWA, ON, le 5 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque orthodoxe :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux fidèles de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et à travers le monde pour célébrer la Pâque, aussi appelée Pascha.

« Considérée comme la fête la plus sacrée de la foi chrétienne orthodoxe, la Pâque est une période d'espoir, de renouvellement et de gratitude. Au cours de cette période spéciale, les chrétiens orthodoxes célèbrent la résurrection de Jésus-Christ en décorant des œufs, en partageant des repas festifs avec leurs amis et leurs familles et en assistant à la Divine Liturgie dans leur église.

« La Pâque est également l'occasion d'exprimer notre gratitude pour les bénédictions de la vie et de faire preuve de compassion, de gentillesse et de charité à l'égard des moins fortunés. Les chrétiens orthodoxes apportent des contributions remarquables aux communautés de tout le pays, et le Canada est plus fort grâce à eux.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une joyeuse Pâque à tous ceux qui la célèbrent aujourd'hui. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]