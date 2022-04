OTTAWA, ON, le 15 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque juive :

« Ce soir, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront le début de la Pâque juive.

« La Pâque juive est une fête de huit jours qui commémore l'Exode et la libération des Israélites de l'esclavage dans l'Égypte ancienne. Elle célèbre la liberté, le pouvoir de la foi et de l'espoir ainsi que la force et la persévérance du peuple juif, qui a survécu aux persécutions.

« Traditionnellement, familles et proches se réunissent autour de la table du Seder pour manger des repas festifs et boire du vin, lire des textes de la Haggadah et réciter les quatre questions pour célébrer la liberté.

« Ces deux dernières années ont été difficiles pour nous tous. Aujourd'hui, alors que nous nous remettons de la pandémie, nous avons une occasion importante de réfléchir à l'histoire de la Pâque juive - une histoire d'espoir, de force et de détermination. Ces valeurs continueront d'inspirer tous les Canadiens alors que nous envisageons l'avenir avec optimisme.

« Pour tous les Canadiens, la Pâque juive est aussi l'occasion de célébrer la communauté juive du Canada et les nombreuses contributions que les Canadiens juifs ont apportées - et continuent d'apporter - à notre pays.

« Aujourd'hui, réaffirmons tous notre engagement à nous opposer à l'antisémitisme, à l'oppression et à la haine sous toutes ses formes ainsi qu'à œuvrer à l'édification d'un monde meilleur pour tous. Dans le Budget 2022, nous avons pris des mesures importantes pour faire avancer cet engagement, notamment en fournissant un financement continu afin de soutenir l'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme ainsi que des investissements dans le renouvellement des musées canadiens de l'Holocauste. Nous avons également proposé des modifications au Code criminel visant à interdire le déni ou la minimisation de l'Holocauste au Canada.

« Au nom de notre famille, je souhaite paix, santé et joie à tous ceux qui célèbrent la Pâque juive au Canada et dans le monde.

« !חג פסח שמח

« Chag Pesach Sameach. »

