OTTAWA, ON, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque juive.

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront le début de la Pâque juive.

« La Pâque, ou Pessah en hébreu, commémore l'exode biblique des Israélites qui, sous la conduite de Moïse, se sont affranchis de l'esclavage en Égypte. Cette fête est une célébration de la foi, de l'espoir et de la persévérance du peuple juif, qui a enduré et surmonté les persécutions.

« Les deux premières nuits de cette fête sacrée, familles et amis partageront le Seder, un repas rituel composé d'aliments symboliques représentant des éléments de l'histoire de l'Exode - le périple du peuple juif de l'esclavage à la libération. Des extraits de la Haggadah seront lus et les quatre questions seront récitées par la personne la plus jeune de la table, transmettant ainsi des traditions ancestrales d'une génération à l'autre.

« Cette année, la Pâque juive arrive dans un contexte difficile. Le Canada continue de condamner les attaques terroristes brutales perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023, ainsi que ses activités terroristes continues. Nous demandons au Hamas de libérer immédiatement tous les otages et de déposer les armes. En outre, nous condamnons catégoriquement les récentes attaques du régime iranien contre Israël. Par ces nouvelles actions, il va déstabiliser davantage la région et rendre plus difficile l'établissement d'une paix durable. Nous exigeons que l'Iran et ses agents cessent immédiatement leurs attaques.

« Face à la montée inquiétante de l'antisémitisme dans le monde, y compris au Canada, il importe plus que jamais de perpétuer les valeurs de persévérance, de bonté et de résilience qui sont au cœur de la Pâque juive. Nous réaffirmons notre détermination à faire en sorte que les Canadiens, y compris les Canadiens de confession juive, se sentent en sécurité pour pratiquer leur foi.

« Le gouvernement du Canada sera toujours aux côtés de la communauté juive - pour l'accompagner dans sa peine, dans sa résilience et dans ses célébrations. Et nous ne ménagerons jamais nos efforts pour faire en sorte que les Juifs du Canada puissent vivre en Juifs avec fierté et en toute sécurité.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une paisible et heureuse Pâque juive à toutes les personnes qui la célèbrent.

« !חג פסח שמח

« Chag Pesach Sameach! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]