OTTAWA, ON, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un héros et un humaniste remarquable qui a sauvé la vie de milliers de Juifs hongrois lors de la Seconde Guerre mondiale.

« En juillet 1944, le diplomate suédois Raoul Wallenberg arrivait en Hongrie au milieu d'une violence et d'un chaos indescriptibles. Les nazis avaient pris le contrôle de Budapest, où les Juifs avaient pu auparavant trouver refuge, et déporté plus de 400 000 d'entre eux vers Auschwitz et d'autres camps de concentration. Malgré les risques de représailles et de persécutions, M. Wallenberg a alors lancé une opération d'urgence visant à sauver les Juifs hongrois se trouvant encore à Budapest en leur délivrant des milliers de "passeports de protection" qui les immunisaient contre les mesures d'expulsion. De plus, il a mis sur pied des hôpitaux, des refuges, des soupes populaires et des orphelinats, mettant ainsi les familles à l'abri des persécutions. En six mois, M. Wallenberg a ainsi secouru des dizaines de milliers de Juifs.

« Il y a 80 ans aujourd'hui, M. Wallenberg était mis en arrestation par les autorités soviétiques, après quoi il n'a jamais été revu. Son sort nous est encore inconnu, mais il restera à jamais dans les mémoires pour son action altruiste et courageuse face au mal. C'est pourquoi, en 1985, le gouvernement du Canada a fait de M. Wallenberg le premier citoyen d'honneur du pays et, en 2001, a désigné le 17 janvier comme la Journée Raoul Wallenberg.

« L'histoire de M. Wallenberg nous rappelle avec force notre responsabilité collective d'agir contre l'antisémitisme, la haine et l'injustice. Ce rappel est particulièrement important à l'heure où nous constatons une montée inquiétante de l'antisémitisme et des versions déformées ou négationnistes de l'Holocauste au Canada et dans le monde entier. Sous la direction de l'envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Deborah Lyons, le gouvernement du Canada agit pour veiller à ce que les membres de la communauté juive, y compris les milliers de survivants de l'Holocauste qui ont élu domicile au Canada, puissent vivre ouvertement et fièrement, sans connaître l'intimidation ou la peur. Aujourd'hui et tous les jours, nous sommes résolus à préserver la mémoire de l'Holocauste, à honorer ses victimes et à commémorer ses survivants, pour que ce chapitre sombre de l'histoire ne se répète jamais.

« En l'honneur de la Journée Raoul Wallenberg, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage au sujet de M. Wallenberg, qui a su agir avec compassion, courage et bonté dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire. Chacun de nous peut s'inspirer de sa vie et de son héritage afin de faire du Canada un pays meilleur, plus sûr et plus inclusif pour tout le monde. »

