OTTAWA, ON, le 17 janv. 2021 - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un diplomate suédois qui a risqué sa vie pour sauver des dizaines de milliers de Juifs hongrois de la persécution et d'une mort certaine pendant l'Holocauste.

« En tant que diplomate suédois affecté à Budapest, M. Wallenberg a dirigé l'un des efforts de sauvetage les plus audacieux et les plus réussis de l'ère nazie. Il a fourni des passeports spéciaux, appelés Schutz-Passes, à des milliers de Juifs, les sauvant de la déportation vers les camps de concentration. Il a également créé un réseau de refuges fonctionnant sous la protection de l'État suédois. Ces maisons sécurisées, hôpitaux, centres pour enfants et soupes populaires offraient un refuge aux Juifs qui fuyaient la persécution. À plusieurs reprises, M. Wallenberg a réussi à obtenir l'annulation de déportations et à retirer plusieurs Juifs des trains de déportation et des "marches de la mort". En six mois, il a ainsi sauvé plus de Juifs des horreurs du régime nazi que n'importe quel autre individu, organisation ou gouvernement.

« Tragiquement, M. Wallenberg est disparu après avoir été capturé par les forces soviétiques peu avant la fin de la guerre. Bien que son sort reste inconnu, son héritage perdure. En l'honneur de ses efforts héroïques, de nombreux prix, monuments, rues, parcs, comités, institutions et campagnes antiracistes portent désormais son nom. En 1985, le gouvernement du Canada a fait de M. Wallenberg le premier citoyen honoraire du pays et, en 2001, il a désigné le 17 janvier comme la Journée Raoul Wallenberg pour marquer son courage et humanisme.

« L'Holocauste a été l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Soixante-seize ans après la libération des camps de concentration et d'extermination nazis, les communautés juives au Canada et à travers le monde font face à une montée de l'antisémitisme. Le gouvernement du Canada se tiendra toujours aux côtés des communautés juives et luttera sans cesse contre l'antisémitisme, la haine et le racisme qui motivent ces actes odieux. Nous continuerons aussi à préserver la mémoire et les témoignages des survivants en les transmettant aux plus jeunes générations, ainsi qu'à promouvoir et à défendre le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne. Voilà pourquoi nous avons nommé l'honorable Irwin Cotler au poste d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme.

« Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir à l'expérience remarquable de M. Raoul Wallenberg, et sur la façon d'appliquer ses valeurs à nos propres vies afin que nous puissions bâtir un monde plus égalitaire, plus sûr et plus juste pour tous. »

