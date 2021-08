OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des Casques bleus :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des Casques bleus, nous rendons hommage aux courageux Canadiens qui ont servi dans un rôle de Casque bleu. Leurs sacrifices passés et actuels ont aidé à protéger les droits de la personne, à renforcer la primauté du droit et à favoriser une paix durable à travers le monde.

« Au fil des générations, ces dévoués membres des Forces armées canadiennes, ces agents de police et ces civils sont partis loin de chez eux pour aller jeter les bases de la paix, protéger des milliers de personnes contre des dangers et contribuer à la reconstruction de sociétés après la guerre. Ils ont ainsi incarné les valeurs qui sont chères à notre pays : la paix, la liberté et la compassion.

« Le Canada participe au maintien de la paix depuis 1948, année où notre pays s'est engagé à dépêcher des observateurs militaires dans la région du Cachemire afin d'atténuer les tensions entre l'Inde et le Pakistan. Depuis, les Canadiens se sont mis en péril à travers le monde afin d'aider à bâtir un avenir meilleur. Nous avons soutenu des opérations et des initiatives de paix de l'Amérique à l'Asie, en passant par l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

« La nature des conflits et des rôles des Casques bleus a évolué au fil des ans, tout comme l'engagement de notre pays a changé pour répondre à ces besoins. En 2017, le gouvernement du Canada a lancé les Principes de Vancouver pour faire en sorte que les enfants demeurent des enfants à tous les stades d'un conflit et qu'ils soient protégés contre la menace de devenir des enfants soldats. La même année, nous avons aussi lancé l'Initiative Elsie sur les femmes dans les opérations de paix pour favoriser la véritable participation des femmes aux opérations de paix. En contribuant à l'évolution du maintien de la paix, le Canada aide à bâtir un avenir plus sûr et plus juste pour tous.

« Des Canadiens et des gens du monde entier ont visité le monument au maintien de la paix qui se trouve au cœur de notre capitale nationale. Sur ce monument est inscrit : "Ce monument, Réconciliation, témoigne de l'engagement du Canada à la paix mondiale et souligne la contribution de tous les Canadiens et Canadiennes qui furent gardiens de la paix". Aujourd'hui, en cette Journée nationale des Casques bleus, nous rendons tous hommage aux Casques bleus de notre pays, qui ont tant sacrifié pour établir la paix, protéger les gens dans le besoin et bâtir un monde meilleur et plus pacifique. »

