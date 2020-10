OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des aînés :

« Aujourd'hui, nous réfléchissons aux immenses contributions que les aînés du Canada ont apportées pour bâtir notre pays. Ils sont nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues et nos modèles. Ils ont jeté les fondements d'une vie meilleure pour des millions de Canadiens.

« Cette année a été difficile pour de nombreux aînés du Canada. Durant la pandémie de COVID-19, beaucoup d'entre eux ont malheureusement fait face à des difficultés en matière de santé ainsi que des répercussions économiques et sociales. La maladie les a touchés de manière disproportionnée, particulièrement ceux qui vivent dans des centres de soins de longue durée. Certains aînés ont passé de longues périodes seuls et isolés de leur famille et de leur communauté. En raison des mesures de santé publique, beaucoup d'entre eux ont dû compter sur des amis, des membres de leur famille ou des organismes communautaires pour avoir de la nourriture et des médicaments. Les épargnes de bon nombre d'entre eux ont également été touchées. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada a mis en place des mesures pour soutenir les aînés et les aider à passer à travers cette période difficile.

« Peu après le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a versé 9 millions de dollars à Centraide Canada en lui confiant le mandat de travailler auprès des communautés dans toutes les provinces et territoires pour venir en aide aux aînés isolés ou vulnérables. Nous avons aussi accordé 350 millions de dollars à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif communautaires pour aider les Canadiens vulnérables par l'entremise du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Ce Fonds a notamment permis d'offrir de l'aide pour la livraison à domicile de produits alimentaires et de médicaments ainsi que des services de transport pour les rendez-vous médicaux, et d'améliorer les lignes téléphoniques d'information et de soutien. Nous avons également élargi le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés en versant 20 millions de dollars supplémentaires pour appuyer des organisations qui améliorent la qualité de vie des aînés en entretenant des réseaux de soutien par l'entremise de projets communautaires.

« Le gouvernement du Canada a également investi 2,5 milliards de dollars afin de verser un paiement unique non imposable pour les personnes âgées. Ce paiement était de 300 dollars pour les aînés admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), et 200 dollars supplémentaires étaient accordés aux prestataires du Supplément de revenu garanti (SRG). Cette prestation a offert 500 dollars aux individus admissibles à la SV et au SRG. De plus, pour veiller à ce que les aînés continuent de toucher leurs prestations, le Supplément de revenu garanti a été temporairement prolongé pour les aînés dont la déclaration de revenus pour l'année 2019 n'avait pas été examinée. Dans le cadre du Crédit pour taxe sur les produits et services, nous avons offert un paiement spécial unique en moyenne de 375 dollars aux aînés vivant seuls et de 510 dollars aux couples d'aînés dont plus de 4 millions de personnes âgées ont profité. Nous avons également procuré aux aînés plus de souplesse relativement à leurs fonds enregistrés de revenu de retraite en réduisant les retraits minimums de 25 % pour l'année 2020.

« Les membres des Forces armées canadiennes ont aussi prêté main-forte dans les centres de soins de longue durée et la Croix-Rouge canadienne y est encore présente. Ils ont accompli une tâche cruciale en aidant nos grands-parents, nos parents et nos aînés. Pour cela, ils méritent nos plus sincères remerciements.

« Dans le discours du Trône de la semaine dernière, nous avons affirmé notre intention de continuer à aider et à protéger les aînés en travaillant avec le Parlement à apporter des modifications au Code criminel afin de pénaliser ceux qui négligent les personnes âgées dont ils s'occupent. Nous comptons également travailler avec les provinces et les territoires en vue d'établir de nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée, d'adopter des mesures supplémentaires pour aider les gens à rester à leur domicile plus longtemps, d'augmenter la pension de la Sécurité de la vieillesse lorsqu'une personne atteint l'âge de 75 ans et de bonifier les prestations de survivant du Régime de pensions du Canada.

« Au moment où nous remettons notre économie sur pied et où nous entamons la relance, puisons notre force dans la résilience, la détermination et la compassion dont font preuve les aînés. Nous avons envers eux une dette de reconnaissance. Nous devons être là pour ceux qui nous ont éduqués et qui ont bâti notre pays. Ensemble, en cette Journée nationale des aînés, réaffirmons notre volonté de bâtir un Canada plus juste, plus sain, plus résilient et plus inclusif pour tout le monde. »

