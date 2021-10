OTTAWA, ON, le 1er oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des aînés :

« Les aînés du Canada ont contribué à façonner ce pays. Ils ont élevé et guidé des générations de Canadiens et ont investi en eux. En tant que parents, grands-parents, amis, voisins, travailleurs et bénévoles, ils continuent d'aider nos familles, nos communautés et notre société, et ce, d'innombrables façons.

« La pandémie a été difficile pour les aînés du Canada. Bon nombre d'entre eux ont été confrontés à l'isolement, à la solitude et au stress. Nous devons continuer d'être là pour eux, comme ils l'ont été pour nous et notre pays.

« Le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour améliorer la qualité de vie des aînés et les aider à prendre leur retraite en toute dignité. Nous avons augmenté le Supplément de revenu garanti pour des centaines de milliers d'aînés célibataires à faible revenu et bonifié l'exemption des gains offerte par celui-ci. De 2015 à 2019, grâce à ces mesures et à d'autres initiatives, nous avons aidé à sortir 45 000 aînés de la pauvreté partout au pays. Dans le Budget 2021, nous avons augmenté le soutien aux aînés afin de les aider à composer avec la hausse des coûts plus tard dans la vie. Les aînés admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et qui seront âgés de 75 ans ou plus le 30 juin 2022 ont reçu un soutien immédiat en août dernier sous la forme d'un paiement unique de 500 dollars. En juillet 2022, la pension de la SV augmentera de 10 % pour les aînés de 75 ans ou plus.

« Le gouvernement prend également des mesures pour que les aînés puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Nous avons récemment créé l'initiative pour vieillir dans la dignité à la maison afin d'aider les organismes communautaires à fournir un soutien aux aînés vulnérables et à faible revenu, par exemple en jumelant les aînés à des bénévoles qui peuvent aider à la préparation des repas, à l'entretien de la maison, aux courses quotidiennes et au transport. Pour améliorer la sécurité et la disponibilité des soins dans les centres de soins de longue durée, le gouvernement va également investir 3 milliards de dollars sur une période cinq ans, à partir de 2022-2023, pour aider les provinces et les territoires à faire en sorte que des normes plus rigoureuses soient appliquées dans ces centres, afin que les aînés puissent vivre dans des conditions sûres et dignes.

« Nous savons que la pandémie a mis en lumière de façon tragique les défis importants et de longue date auxquels sont confrontés les centres de soins de longue durée dans notre pays. Ensemble, nous assurerons aux aînés des soins plus sûrs et de meilleure qualité.

« En cette Journée nationale des aînés, j'invite tous les Canadiens à tendre la main aux aînés de leur entourage. Nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et notre pays, et pour avoir jeté les bases d'un avenir meilleur pour nous tous. »

