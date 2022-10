Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale des aînés

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des aînés :

« Les aînés ont travaillé fort toute leur vie pour bâtir un Canada meilleur pour les générations d'aujourd'hui et de demain. En cette Journée nationale des aînés, je me joins à tous les Canadiens pour rendre hommage aux aînés et souligner les nombreuses contributions qu'ils apportent à nos communautés.

« Malheureusement, de nombreux aînés sont durement touchés par l'augmentation du coût de la vie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada remet plus d'argent dans les poches des aînés du pays cette année. En juillet dernier, nous avons augmenté de plus de 10 % la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans ou plus. Cette augmentation permanente a permis de mettre plus de 800 $ dans les poches des retraités touchant la prestation intégrale et d'augmenter les prestations versées à plus de trois millions d'aînés cette année. Ces bonifications s'ajoutent aux améliorations que nous avons apportées au Supplément de revenu garanti afin de sortir de la pauvreté des milliers d'aînés célibataires à faible revenu et, dans le cadre de notre plan visant à rendre la vie plus abordable cette année, nous travaillons à mettre en moyenne 225 $ de plus dans les poches des aînés admissibles en doublant le crédit d'impôt pour la TPS pendant six mois.

« Les aînés méritent d'avoir un endroit où ils peuvent vivre en toute sécurité et dans la dignité. S'inspirant des dures leçons tirées de la pandémie, le gouvernement du Canada a signé des ententes avec chaque province et territoire pour améliorer les soins de longue durée et protéger la santé et la sécurité des aînés. Plus tôt cette année, nous avons lancé l'initiative Bien vieillir chez soi, dotée d'un budget de 90 millions de dollars, pour soutenir les organisations qui aident les aînés à faible revenu et vulnérables à accomplir des tâches quotidiennes comme le déneigement, l'entretien ménager et la préparation des repas. De plus, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous finançons plus de 3 000 projets locaux par et pour les aînés, qui améliorent les communautés et la qualité de vie des aînés. À titre d'exemple, à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, des aînés tissent des liens virtuellement avec des élèves du primaire dans le cadre du projet Senior Connections : Réduire la solitude et l'isolement par la musique et la mémoire.

« Les aînés du Canada ont toujours été là pour nous, et nous devons être là pour eux. J'invite donc les Canadiens de tous âges à profiter de cette journée pour prendre des nouvelles d'une personne âgée dans leur vie, que ce soit un parent, un ami de la famille ou un voisin. Prêtez-lui une oreille attentive, offrez-lui de faire une course ou une tâche ménagère pour l'aider, ou faites du bénévolat dans un centre pour personnes âgées de votre région. Un petit geste peut faire toute la différence. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]