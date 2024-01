OTTAWA, ON, le 4 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de la jupe à rubans :

« Aujourd'hui, je salue tous ceux qui, d'un bout à l'autre du Canada, marquent la deuxième Journée nationale de la jupe à rubans et l'importance que revêtent les jupes à rubans lors des cérémonies et des événements spéciaux qui ont lieu tout au long de l'année.

« Soulignée la première fois l'année dernière, la Journée nationale de la jupe à rubans commémore l'expérience d'Isabella Kulak, membre de la Première Nation de Cote, en Saskatchewan, qui a été humiliée pour avoir porté sa jupe à rubans faite à la main lors d'une journée où les élèves de son école primaire étaient invités à revêtir une tenue de soirée. Les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre métisses et des Premières Nations portent des jupes à rubans depuis des générations. Ces jupes aux couleurs vives, aux motifs foncés et aux détails complexes sont un symbole de fierté et représentent une étroite relation avec la Terre mère. L'histoire d'Isabella - et celle de tant d'autres - nous rappelle les défis constants auxquels sont confrontés les peuples autochtones, notamment le racisme et l'inégalité, et le travail que nous devons continuer de faire ensemble sur le chemin commun de la réconciliation. Aujourd'hui, des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre portent des jupes à rubans comme tenue de cérémonie ou tenue décontractée, par exemple lorsqu'elles montent sur scène pour recevoir leur diplôme ou lorsqu'elles transmettent des connaissances traditionnelles aux prochaines générations, à la maison ou dans les salles de classe. Grâce à leur résilience, cette histoire n'a pas été oubliée et elle ne le sera jamais.

« La réconciliation est un chemin que nous devons parcourir ensemble, et nous savons qu'il reste du travail à faire. C'est pourquoi, en juin dernier, nous avons publié le plan d'action concernant la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Élaboré en consultation et en collaboration avec des partenaires autochtones, ce plan d'action est notre feuille de route pour faire progresser la réconciliation de manière concrète, notamment en contribuant à préserver, à promouvoir et à revitaliser les langues, les cultures et les traditions des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous cherchons également à mettre un terme à la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. À cet égard, nous travaillons notamment en partenariat avec les peuples autochtones pour mettre en œuvre la Voie fédérale et envisager un système d'alerte publique pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones portées disparues. Nous restons déterminés à bâtir un avenir meilleur en partenariat avec les peuples autochtones.

« En cette Journée nationale de la jupe à rubans, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur l'histoire d'Isabella ainsi que sur les histoires, les cultures et la diversité des peuples autochtones, notamment en se familiarisant avec leurs traditions centenaires, en participant à des activités culturelles et en lisant leurs histoires en ligne. Je vous invite également à célébrer les contributions constantes que les Premières Nations, les Inuits et les Métis apportent au Canada. »

