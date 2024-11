OTTAWA, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'habitation :

« Le marché de l'habitation canadien n'est tout simplement pas efficace. Tout le monde vous le dira : cela fait des décennies qu'il en est ainsi. En clair, le coût de construction des logements est trop élevé et la durée des travaux est trop longue.

« Le gouvernement fédéral s'attaque donc à ce défi, en commençant par prendre des mesures pour qu'il soit plus facile de bâtir des logements plus rapidement. Le Fonds pour accélérer la construction de logements est un programme transformateur dans le cadre duquel notre gouvernement travaille en partenariat avec les communautés de l'ensemble du pays pour accélérer la construction de logements. Pour y arriver, le gouvernement prévoit des mesures incitatives pour que les municipalités veillent à simplifier leurs mécanismes d'approbation, à supprimer les formalités administratives et à accroître le nombre de nouvelles mises en chantier. Ainsi, plus de logements seront construits près des transports en commun et des écoles, et la construction se fera à haute densité. Nous avons déjà signé 178 ententes partout au pays en vue d'accélérer la construction de plus de 750 000 logements, et plus tôt cette année, nous avons bonifié le Fonds afin de bâtir plus de 12 000 logements supplémentaires.

« Nous ne nous arrêtons pas là. Le Fonds pour le logement abordable contribue à la construction de nouveaux logements abordables ainsi qu'à la rénovation et à la réparation de logements déjà bâtis. Dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous aidons les constructeurs à créer l'offre de logements dont les Canadiens ont besoin. Grâce à l'amélioration du régime d'accession à la propriété, les acheteurs d'une première propriété peuvent épargner plus d'argent, plus rapidement, pour effectuer leur mise de fonds. Afin de protéger les droits des locataires, nous avons mis en place le Plan pour une Charte des droits des locataires, qui nous aidera à protéger les locataires contre les hausses de loyer injustes, les rénovictions et les propriétaires fautifs. De plus, pour réduire l'itinérance chronique au Canada, nous créons des milieux positifs et offrons des services essentiels aux personnes dans le besoin, notamment au moyen de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Ce ne sont là que quelques-unes des mesures que nous prenons pour résoudre la crise du logement.

« Toutes ces mesures s'inscrivent dans le Plan du Canada sur le logement, notre plan ambitieux pour construire des millions de logements de plus. En cette Journée nationale de l'habitation, nous poursuivons ce travail. Il reste encore beaucoup à faire. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]