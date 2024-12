OTTAWA, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes :

« Il y a 35 ans aujourd'hui, 14 jeunes femmes ont été assassinées et 13 autres ont été blessées à l'École Polytechnique de Montréal. Ces femmes - des étudiantes talentueuses, des filles et des sœurs bien-aimées - représentaient l'avenir du Canada. Leur vie a été tragiquement interrompue simplement parce qu'elles étaient des femmes.

« En pensant aux victimes de cet acte haineux et lâche, nous nous rappelons également que de nombreuses femmes, filles et personnes de diverses identités de genre sont encore la cible de la misogynie violente qui a conduit à cette tragédie. Le risque de violence est encore plus élevé chez les femmes et les filles autochtones, noires et racisées, les femmes vivant dans des zones rurales et isolées, les membres des communautés 2ELGBTQI+ et les femmes en situation de handicap.

« Alors que nous observons les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, nous passons à l'action. Dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, nous nous attaquons aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe et nous aidons les victimes et les survivants à obtenir de l'aide et des services. De plus, par l'intermédiaire de la Voie fédérale, nous collaborons avec des partenaires pour mettre fin à la crise actuelle des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. En partenariat avec le gouvernement du Manitoba et sous la direction de Giganawenimaanaanig, le comité de la province chargé de la mise en œuvre du plan concernant les FFADA2E+, nous faisons avancer un projet pilote visant à mettre en place une alerte robe rouge. Ce nouveau système permettra de signaler la disparition de femmes, de filles, de personnes bispirituelles et de personnes de diverses identités de genre autochtones pour qu'elles puissent être ramenées à la maison en toute sécurité.

« Nous avons adopté les mesures de contrôle des armes à feu les plus rigoureuses de l'histoire du Canada. Nous avons interdit plus de 2 000 modèles d'armes à feu de style arme d'assaut et leurs variantes, y compris l'arme utilisée à l'École Polytechnique. Hier, nous avons annoncé que 324 autres marques et modèles uniques d'armes à feu de style arme d'assaut seront désormais interdits au Canada. Parallèlement, nous avons annoncé que le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le mois prochain, des mesures pour remédier aux taux élevés de violence liée aux armes à feu dans les situations de violence fondée sur le genre et de violence conjugale. Nous cherchons notamment à définir "l'ordonnance de protection" afin de soutenir la mise en œuvre de mesures de réduction des préjudices supplémentaires. Ces mesures, qui s'ajoutent aux lois "drapeau rouge" déjà en vigueur, permettront à quiconque de demander aux tribunaux de retirer une arme à feu à une personne qui pourrait présenter un risque pour elle-même ou pour autrui. Une campagne de sensibilisation sera lancée au printemps pour appuyer les nouvelles lois "drapeau rouge".

« Ces dernières années, nous avons également augmenté les investissements dans la sécurité frontalière afin de mettre un terme à la contrebande et au trafic d'armes à feu. Nous avons mis en place un gel national des armes de poing pour limiter la vente, l'achat et le transfert de ces armes. Enfin, nous avons instauré des peines plus sévères pour les trafiquants d'armes, tout en soutenant des programmes de prévention visant à freiner la violence par arme à feu et la violence des gangs.

« En cette occasion solennelle, réfléchissons aux vies perdues et aux conséquences de la violence fondée sur le sexe en portant un ruban blanc et en observant une minute de silence à 11 h 00 aujourd'hui. Nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir sûr pour tous et toutes. »

Si vous êtes en situation d'urgence, composez le 9-1-1 (au Canada) pour les services d'urgence de votre région. Si vous êtes à l'extérieur des zones de service 9-1-1, veuillez communiquer avec les services d'urgence ou la ligne de crise de votre région. Vous pouvez également consulter la liste des services de soutien supplémentaires pour les personnes touchées par la violence fondée sur le sexe.

