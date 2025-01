OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie :

« Le 29 janvier 2017, un tireur a ouvert le feu au Centre culturel islamique de Québec à Sainte-Foy. Six Canadiens sont morts et 19 autres ont été blessés. Aujourd'hui, nous nous souvenons des victimes de cet acte de haine insensé.

« Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti étaient de fiers musulmans, de fiers Québécois et de fiers Canadiens. Ils ont été assassinés en raison de leur foi. Nos pensées vont aux communautés de Québec, ainsi qu'aux vaillants premiers répondants qui, dans la foulée de cette tragédie, ont risqué leur vie pour aider les victimes. Nous sommes solidaires avec les communautés musulmanes du Canada et du monde entier pour lutter contre la haine qui a mené à cette attaque. Par ailleurs, nous sommes toujours à l'affût du regain de cette haine, d'autant plus que nous sommes témoins de la montée de l'Islamophobie et de la haine au sein de nos communautés.

« Nous agissons. Nous avons nommé la première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby, pour soutenir nos efforts à cet égard. Nous avons renouvelé la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme afin de veiller à ce que des voix diverses façonnent les politiques, les programmes et les services fédéraux. Nous avons également investi dans le Programme pour la sécurité communautaire du Canada afin d'accroître la sécurité dans les lieux de culte et les centres communautaires.

« Pour protéger nos communautés, nous avons adopté les mesures de contrôle des armes à feu les plus strictes depuis plus de 40 ans. Avec les mesures annoncées le mois dernier, nous avons désormais interdit plus de 2 400 marques et modèles d'armes à feu d'assaut et leurs déclinaisons. Nous avons approfondi la vérification des antécédents et limité la vente, l'achat et le transfert d'armes de poing au Canada. Nous avons également présenté des lois de type "drapeau rouge", qui sont déjà en vigueur et qui permettent à quiconque de demander aux tribunaux de retirer les armes à feu aux personnes qui peuvent représenter un risque pour elles-mêmes ou pour autrui.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux dont les vies ont été tragiquement arrachées au Centre culturel islamique de Québec, et réaffirmons notre détermination à soutenir les communautés musulmanes au Canada dans leur lutte contre le racisme, la haine et la discrimination. Ensemble, nous continuerons à bâtir un pays sûr, accueillant et prospère pour tous. »

