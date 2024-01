OTTAWA, ON, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie :

« Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane et Aboubaker Thabti. Il y a sept ans aujourd'hui, ils ont tragiquement perdu la vie après qu'un tireur a ouvert le feu au Centre culturel islamique de Québec à Sainte-Foy.

« Leurs proches ont alors perdu un fils, un frère, un père, un ami. Ils étaient de fiers musulmans, de fiers Québécois et de fiers Canadiens, et ils ont été pris pour cibles simplement parce qu'ils étaient musulmans. Chaque année, le 29 janvier, nous commémorons les victimes de cet acte haineux. Nous nous montrons alors solidaires de nos amis et voisins musulmans et réaffirmons notre engagement à lutter contre l'islamophobie.

« Aujourd'hui, nous exprimons notre solidarité avec les survivants et les 13 personnes qui ont été blessées, avec les familles et les amis des victimes, avec les premiers intervenants qui ont risqué leur vie pour porter secours aux victimes, ainsi qu'avec les communautés de Québec et du reste du Canada qui ont été ébranlées à jamais.

« Cet attentat n'était pas un incident isolé et s'est avéré un douloureux rappel des conséquences de l'islamophobie, de la haine et de l'extrémisme violent. Depuis les derniers mois, les communautés musulmanes de tout le Canada sont la cible d'un nombre croissant et inquiétant de propos haineux ainsi que d'actes de discrimination et d'islamophobie. Cette situation est tout à fait inacceptable, et nous continuerons à prendre des mesures pour que les Canadiens se sentent en sécurité chez eux, dans leur communauté et dans les lieux de culte. Entre autres, nous travaillons avec la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby, afin de favoriser l'équité, l'inclusion et la diversité ainsi que de lutter contre l'islamophobie et la haine partout où elles se manifestent. De plus, dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité destiné aux collectivités susceptibles d'être la cible de crimes motivés par la haine, nous réalisons des investissements supplémentaires pour renforcer la sécurité dans les lieux de rassemblement communautaire, notamment les lieux de culte.

« Par ailleurs, nous prenons des mesures concrètes pour empêcher les armes dangereuses de se retrouver dans nos communautés. À ce jour, nous avons en effet interdit 2 000 marques et modèles d'arme à feu de style arme d'assaut et leurs variantes, élargi la vérification des antécédents et interdit la vente, l'achat et la cession des armes de poing. De plus, le mois dernier, le projet de loi C-21 a été promulgué, et certaines des mesures les plus strictes de l'histoire du Canada pour lutter contre la violence armée et assurer la sécurité dans les communautés sont alors entrées en vigueur.

« Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des victimes qui ont perdu la vie au Centre culturel islamique de Québec et réaffirmons notre solidarité avec les communautés musulmanes confrontées au racisme, à la haine et à la discrimination. La force du Canada réside dans sa diversité. Ensemble, continuons à bâtir un pays sûr, inclusif et prospère pour tous. »

