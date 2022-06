Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale des océans

OTTAWA, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des océans :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux gens du monde entier pour célébrer la Journée mondiale des océans. Notre pays possède le plus long littoral au monde, et nos océans font partie de qui nous sommes comme Canadiens, d'un océan à l'autre. Ils assurent la subsistance de nos travailleurs, de nos communautés et de nos économies locales.

« Le thème de cette année, "Revitalisation : action collective pour l'océan" (en anglais seulement), nous invite à travailler ensemble pour garder nos océans et nos côtes en santé. Au cours des six dernières années, le gouvernement a pris des mesures sans précédent en ce sens. Que ce soit pour empêcher la pollution plastique d'atteindre nos plans d'eau ou protéger une plus grande superficie de nos côtes que jamais auparavant, nous travaillons avec les Canadiens, les peuples autochtones, les communautés côtières et nos partenaires internationaux à chacune des étapes.

« Le gouvernement a pris des mesures supplémentaires pour lutter contre la pollution plastique. Personne ne veut voir de déchets plastiques sur ses plages ou dans sa communauté. Ainsi, nous interdisons les plastiques à usage unique, qui sont néfastes pour l'environnement, se retrouvent beaucoup trop souvent dans nos environnements marins et nuisent à la faune. Nous sommes résolus à éliminer les déchets plastiques d'ici 2030 en améliorant les pratiques de recyclage du plastique, et nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour promouvoir la Charte sur les plastiques dans les océans.

« Nous avons réalisé de grands progrès dans la protection de nos océans. En 2015, moins de 1 % des zones côtières marines du Canada étaient protégées, alors que plus de 14 % le sont aujourd'hui, ce qui dépasse notre objectif de conservation plus tôt que prévu. Si nous voulons protéger un quart de nos océans d'ici 2025, et 30 % d'ici 2030, il reste encore du travail à faire. L'année dernière, nous avons investi la somme historique de 1 milliard de dollars à cette fin.

« C'est pourquoi, dans le Budget 2022, nous proposons un investissement supplémentaire de 2 milliards de dollars sur neuf ans pour renouveler et élargir le Plan de protection des océans. Depuis son lancement en 2016, ce plan a permis d'améliorer la sécurité du transport maritime, de protéger des espèces marines et des littoraux, d'améliorer la capacité du Canada de prévenir des incidents maritimes et d'intervenir dans de tels cas ainsi que d'assurer une collaboration significative avec les peuples autochtones et les communautés côtières.

« Parallèlement à ce travail que nous réalisons au pays, nous collaborons avec nos partenaires internationaux. Cette semaine seulement, en prévision du Sommet des Amériques qui a lieu en ce moment, j'ai annoncé que le Canada coparrainera la Déclaration des Amériques pour la protection de l'océan, établie par le Chili. Cette initiative réunira des pays autour de l'objectif d'assurer la propreté et la santé de l'océan Pacifique.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tout le monde à célébrer la Journée mondiale des océans. Aujourd'hui et chaque jour, nous avons tous le devoir de garder nos océans et nos littoraux en santé. Le gouvernement du Canada continuera de travailler en partenariat avec l'ensemble des Canadiens, des peuples autochtones et de ses partenaires dans le monde afin de bâtir un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]