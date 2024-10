OTTAWA, ON, le 5 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants :

« Les enseignants sont les meilleurs. Ils nous aident à apprendre et à grandir. Ils encouragent la curiosité, la créativité et l'esprit critique. Ils nous relèvent lorsque nous tombons. Et ils sont nos guides et nos conseillers lorsque nous avons besoin d'un encouragement supplémentaire pour réussir.

« Nous avons tous un enseignant favori. Celui qui a su nous réconforter lorsque nous manquions de confiance en nous. Celui qui, malgré les milliers de questions qu'on lui posait, se faisait un plaisir de répondre à chacune d'entre elles. Celui qui rendait l'apprentissage amusant.

« Le thème de cette année, "Valoriser les voix des enseignants : vers un nouveau contrat social pour l'éducation", souligne le rôle essentiel des éducateurs dans la promotion et la définition de notre avenir. Que ce soit en classe ou dans le cadre de programmes parascolaires, en tant qu'éducateurs de la petite enfance ou conseillers, ou encore en tant qu'accompagnateurs ou mentors, les enseignants jettent les bases qui permettent à chaque génération d'atteindre son plein potentiel.

« En décernant les Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement et l'excellence dans l'enseignement des STIM et ceux pour l'excellence en éducation de la petite enfance, nous remercions les éducateurs exceptionnels de tout le pays pour leur dévouement à l'égard de leurs élèves et de leurs communautés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de lancer l'appel de candidatures pour les prix 2025. J'invite les Canadiens à proposer la candidature d'un éducateur exceptionnel au sein de leur communauté, qui a véritablement contribué à changer leur vie ou celle de l'un de leurs enfants.

« Le gouvernement fédéral veille à ce que les enseignants et les élèves disposent de ce dont ils ont besoin pour réussir. Grâce à des programmes comme CodeCan, nous offrons des possibilités de perfectionnement professionnel à 100 000 enseignants. Cela permettra à plus de neuf millions d'élèves d'acquérir des compétences dans des domaines tels que la programmation et l'intelligence artificielle au cours des deux prochaines années. Par ailleurs, grâce à notre nouveau Programme national d'alimentation scolaire, nous fournirons des repas sains à quelque 400 000 enfants de plus dans les écoles, car les enseignants savent que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils ont l'estomac bien rempli.

« Au-delà de nos frontières, des initiatives comme le Partenariat mondial pour l'éducation et le Projet Simameni (en anglais seulement) améliorent l'accès à une éducation de qualité, en particulier dans les pays à faible revenu et les pays touchés par une crise. De plus, dans le cadre de ses travaux pour la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030, le Canada joue son rôle en rendant l'apprentissage plus inclusif pour les jeunes élèves, sans égard à leur origine.

« Certains de mes meilleurs souvenirs remontent à l'époque où j'étais enseignant. J'étais fier de mon métier. Et je sais à quel point les milliers d'enseignants de tout le pays travaillent sans relâche et font des sacrifices tous les jours.

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens donc à vous remercier. Pour les nuits passées à corriger des devoirs. Pour les fins de semaine passées à créer du matériel de cours qui suscite l'intérêt de vos élèves. Pour les moments où vous vous sentez à la fois parent, tuteur, mentor, guide et entraîneur. Pour les contributions qui passent souvent sous silence, mais qui aident les autres à réussir.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, et tous les jours, témoignons de notre gratitude envers nos enseignants et éducateurs et remercions-les. Ils contribuent à rendre le monde meilleur et plus prospère. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]