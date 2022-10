OTTAWA, ON, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants :

« En cette Journée mondiale des enseignants, nous soulignons et honorons le rôle déterminant que jouent les enseignants et les éducateurs dans l'amélioration de nos communautés.

« Quand j'étais enseignant, j'ai vu de mes propres yeux l'important travail que les enseignants canadiens accomplissent, souvent dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, je lance la période de mise en candidature pour le Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement et l'excellence dans l'enseignement des STIM et le Prix du Premier ministre pour l'excellence en éducation de la petite enfance de 2023. Ces prix sont décernés à des enseignants du primaire et du secondaire et à des éducateurs de la petite enfance exceptionnels. J'encourage les Canadiens à mettre en valeur un enseignant ou un éducateur qui a concrètement changé leur communauté en mieux en soumettant sa candidature pour l'obtention de ces prix.

« Le thème de cette année, 'La transformation de l'éducation commence avec les enseignants', nous rappelle que les enseignants et éducateurs méritent de travailler dans un milieu encourageant et de pouvoir se développer sur le plan professionnel. Ils doivent également disposer des outils nécessaires pour être innovateurs et créatifs afin de pouvoir assurer la réussite de leurs élèves.

« De la pensée critique au codage et à l'alphabétisation, les éducateurs aident la prochaine génération à développer les compétences dont elle a besoin pour s'adapter à notre monde en transformation rapide, réussir dans l'économie de demain et trouver des solutions aux défis de l'avenir. Les enseignants accomplissent bien plus que ce qui est inscrit dans leur description de poste. Chaque jour, ils servent de mentors, de défenseurs et de conseillers à leurs élèves. Les éducateurs agissent comme des guides qui incitent les élèves de tous âges à donner le meilleur d'eux-mêmes tout en apprenant et en grandissant en tant que personnes.

« Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures concrètes pour que les enseignants et les éducateurs de tout le pays disposent des outils dont ils ont besoin et puissent travailler dans un milieu sécuritaire. En juillet, nous avons transféré 100 millions de dollars supplémentaires aux provinces et aux territoires dans le cadre du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire, ce qui s'ajoute à notre investissement précédent de 2 milliards de dollars. Ensemble, ces fonds contribuent à améliorer les espaces d'apprentissage, notamment en modernisant la ventilation, et permettent d'acheter de l'équipement de protection individuelle et des fournitures de nettoyage.

« Au-delà de nos frontières, le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires internationaux et des ministères de l'Éducation du monde entier pour veiller à ce que chaque classe soit dotée d'un enseignant qualifié, motivé et bien soutenu, capable de libérer le potentiel d'apprentissage des enfants, y compris dans des contextes de crise.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie tous les enseignants et éducateurs pour le travail incroyable qu'ils accomplissent et leur capacité d'adaptation au quotidien. Grâce à votre dévouement et à votre engagement, vous continuez à transformer des vies et des communautés pour le mieux. »

