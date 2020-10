Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants :

« Les enseignants aident à jeter les bases de notre société. Ce sont les visages souriants qui accueillent nos enfants chaque jour, ceux qui nous mettent au défi d'être attentionnés et gentils, et ceux qui nous motivent à donner le meilleur de nous-mêmes. Ils sont des éducateurs, des entraîneurs, des anges gardiens et des mentors ainsi que nos plus grands supporteurs. Chaque jour, ils renforcent nos communautés à travers le pays.

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des enseignants, nous rendons hommage aux enseignants et éducateurs au Canada et à travers le monde pour le rôle crucial qu'ils jouent dans le façonnement de l'avenir de nos enfants. Qu'il s'agisse de rester tard pour entraîner des équipes sportives, d'aider à organiser la foire scientifique annuelle, de superviser le club du petit-déjeuner ou de renoncer à leurs fins de semaine pour diriger la pièce de théâtre de l'école, ces leaders communautaires vont au-delà de leur description de tâches pour offrir à leurs élèves le meilleur environnement possible pour apprendre et s'épanouir.

« Cette année, alors que le monde est confronté à la pire crise sanitaire et économique de notre génération, nous remercions nos enseignants et éducateurs qui continuent de répondre à l'appel pour offrir l'éducation de qualité et le soutien dont nos enfants ont besoin en ces temps difficiles. Ils incarnent le thème de cette année - Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir - qui souligne tout le travail qu'ils accomplissent pour adapter leurs méthodes d'enseignement, trouver de nouvelles solutions et veiller à ce qu'aucun élève ne soit laissé de côté durant cette crise.

« Le gouvernement du Canada met tout en œuvre afin d'apporter aux enseignants et aux éducateurs le soutien dont ils ont besoin pour assurer leur santé et leur sécurité ainsi que celles de leurs élèves. En août, nous avons annoncé un investissement pouvant atteindre 2 milliards de dollars aux provinces et aux territoires, dans le cadre du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire. Ce financement aide à adapter les milieux d'apprentissage, à améliorer la ventilation, à augmenter les mesures pour le lavage des mains et l'hygiène et à acheter de l'équipement de protection individuelle et des produits de nettoyage. Nous avons aussi annoncé une somme supplémentaire de 112 millions de dollars destinée aux Premières Nations pour soutenir les mesures communautaires qui assureront une rentrée sécuritaire dans les réserves. Ensemble, nous continuerons de travailler avec nos partenaires des provinces, des territoires et des Premières Nations afin d'offrir un environnement sain à nos éducateurs et aux élèves.

« Ayant moi-même été enseignant, je comprends le dévouement dont font preuve les enseignants à l'égard de leur travail, de même que les investissements et les sacrifices que font ceux-ci pour leurs élèves à chaque jour. Les Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement, l'excellence dans l'enseignement des STIM et l'excellence en éducation de la petite enfance pour l'année 2020 ne célèbrent que quelques-uns des nombreux éducateurs qui font de nos communautés des endroits meilleurs. Je suis aussi heureux de lancer l'appel aux nominations pour l'édition de 2021 aujourd'hui.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie tous les enseignants et éducateurs au Canada et à travers le monde d'avoir à cœur le bien commun et de nous faire progresser. Par leur travail, ils transforment des vies et des communautés. Ils contribuent à bâtir un monde plus juste et plus inclusif pour tous. »

