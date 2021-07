OTTAWA, ON, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes :

« Les jeunes du Canada et du monde sont engagés, débrouillards et résilients. Au cours de la dernière année, ils ont fait de grands sacrifices pour contribuer à la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19, et ils joueront un rôle de premier plan dans les efforts déployés partout dans le monde pour rebâtir en mieux après cette crise.

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des compétences des jeunes, nous réaffirmons notre engagement à faire en sorte que tous les jeunes aient accès à la formation, à l'éducation et à l'expérience concrète dont ils ont besoin afin d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir. Notre avenir est entre les mains des jeunes. Par conséquent, lorsque nous les préparons pour les années à venir, nous investissons dans notre prospérité à long terme.

« Durant la pandémie, les jeunes Canadiens se sont heurtés à des défis sans précédent en raison de la diminution du nombre d'emplois, de stages et d'occasions de service communautaire disponibles. En réponse à cette situation, le gouvernement du Canada a investi afin de les aider à trouver des placements professionnels rémunérés et d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour entreprendre leur carrière. Le gouvernement a notamment appuyé la création de dizaines de milliers d'emplois de plus dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants, du programme Emplois d'été Canada et de la Stratégie emploi et compétences jeunesse. En accordant des fonds à des initiatives comme les programmes Compétences numériques pour les jeunes et Ordinateurs pour les écoles et plus, nous avons aussi aidé les jeunes à acquérir des compétences numériques avancées pour mieux les outiller en vue des emplois de demain.

« Alors que nous progressons vers notre relance, nous continuons à donner la priorité à la réussite des jeunes Canadiens. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada investit pour rendre l'enseignement postsecondaire plus abordable, notamment en renonçant aux intérêts sur les prêts étudiants pour une autre année, en bonifiant l'aide au remboursement et en doublant les bourses d'études canadiennes pendant deux ans de plus. Nous sommes en train de créer plus de 200 000 nouvelles possibilités de développement des compétences professionnelles et de travail pour les jeunes Canadiens et d'élargir le Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants pour faire en sorte que les jeunes vulnérables restent à l'école. Nous investissons également dans une éducation de qualité pour les élèves des Premières Nations vivant dans les réserves, et nous apportons le soutien nécessaire aux étudiants et aux établissements d'enseignement postsecondaires autochtones à travers le pays. De plus, nous avons créé un nouveau service aux apprentis pour aider 55 000 apprentis de première année à démarrer leur carrière dans les métiers de la construction et de la fabrication désignés par le Sceau rouge.

« Sur la scène mondiale, le Canada reconnaît que trop de jeunes, en particulier les femmes et les filles, continuent de se heurter à des obstacles qui limitent leur capacité d'acquérir une expérience professionnelle et des compétences importantes. Il reste beaucoup à faire pour que tous puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir, peu importe qui ils sont ou où ils vivent. Dans le cadre de notre Politique d'aide internationale féministe du Canada, le Canada continue de soutenir des initiatives qui permettent d'assurer un accès égal à une éducation de qualité et à des occasions de développement des compétences. Plus récemment, au Sommet des dirigeants du G7 en juin, j'ai annoncé la contribution de 300 millions de dollars du Canada au Partenariat mondial pour l'éducation. Cet engagement renouvelé témoigne de la conviction des Canadiens que l'éducation a le pouvoir de transformer les vies et les modes de vie à travers le monde.

« Les jeunes du monde entier ont montré une incroyable détermination et fait de grands sacrifices pendant la pandémie. En tant qu'ancien ministre de la Jeunesse du Canada, je sais que l'énergie et la vision des jeunes sont exactement ce dont nous avons besoin au cœur de notre relance. Le gouvernement continuera d'écouter les voix des jeunes Canadiens et de prendre des mesures pour leur donner les moyens d'apporter des changements dans leurs communautés et de réaliser leurs rêves. Lorsque nous éliminons les obstacles et créons de nouvelles possibilités, nous ouvrons non seulement des portes pour qu'ils atteignent leurs objectifs, mais aussi pour que notre pays - et notre monde - atteigne son plein potentiel. »

